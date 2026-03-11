Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), advirtió que la violencia digital contra las mujeres puede generar daños en la vida real, luego de la firma de un acuerdo voluntario entre el Gobierno de México y plataformas tecnológicas.

El Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, firmó un acuerdo con empresas tecnológicas como Google, TikTok y Meta para combatir la violencia digital contra las mujeres.

Este acuerdo contempla principalmente dos ejes de acción:

Prevención

Atención

A través de estas medidas, el gobierno y las plataformas buscarán concientizar a usuarios y creadores de contenido sobre los riesgos y consecuencias de la violencia digital, así como promover un uso responsable de las redes sociales.

Violencia digital contra las mujeres provoca daños en la vida real, advierte Ernestina Godoy

Mediante un mensaje publicado en la red social X, Ernestina Godoy reconoció la firma del acuerdo entre el Gobierno de México y las plataformas digitales como un paso importante para combatir la violencia contra las mujeres en internet.

La titular de la FGR calificó la iniciativa como un esfuerzo relevante para construir entornos digitales más seguros, además de promover una cultura de respeto en el uso de la tecnología.

Asimismo, destacó que este tipo de acciones fortalecen las herramientas para prevenir y atender conductas de violencia digital.

“Las violencias en línea también generan daños reales en la vida de las mujeres”, afirmó.

En ese sentido, subrayó que la sociedad tiene la responsabilidad de reconocer estas agresiones, denunciarlas y trabajar para erradicarlas.

Hoy se dio un paso importante para visibilizar una realidad que durante mucho tiempo permaneció normalizada: las violencias que se ejercen contra las mujeres en el espacio digital.



El acuerdo de colaboración voluntaria firmado entre el Gobierno de México, la Secretaría de las… pic.twitter.com/DnKZ4HsIDa — Ernestina Godoy Ramos (@ErnestinaGodoy_) March 11, 2026

FGR ve con interés la coordinación entre gobierno y plataformas digitales

La titular de la Fiscalía General de la República señaló que la institución ve con interés los esfuerzos de coordinación entre el Gobierno de México y las plataformas digitales para enfrentar la violencia digital.

Godoy destacó que la cooperación entre instituciones, empresas tecnológicas y la sociedad será clave para avanzar en:

la prevención de la violencia digital

la atención a las víctimas

la investigación de posibles delitos derivados de estas conductas

Finalmente, la fiscal subrayó que la tecnología debe ser un espacio para el encuentro, la libertad y la expresión, y nunca para la violencia.