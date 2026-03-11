Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), advirtió que la violencia digital contra las mujeres puede generar daños en la vida real, luego de la firma de un acuerdo voluntario entre el Gobierno de México y plataformas tecnológicas.
El Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, firmó un acuerdo con empresas tecnológicas como Google, TikTok y Meta para combatir la violencia digital contra las mujeres.
Este acuerdo contempla principalmente dos ejes de acción:
- Prevención
- Atención
A través de estas medidas, el gobierno y las plataformas buscarán concientizar a usuarios y creadores de contenido sobre los riesgos y consecuencias de la violencia digital, así como promover un uso responsable de las redes sociales.
Violencia digital contra las mujeres provoca daños en la vida real, advierte Ernestina Godoy
Mediante un mensaje publicado en la red social X, Ernestina Godoy reconoció la firma del acuerdo entre el Gobierno de México y las plataformas digitales como un paso importante para combatir la violencia contra las mujeres en internet.
La titular de la FGR calificó la iniciativa como un esfuerzo relevante para construir entornos digitales más seguros, además de promover una cultura de respeto en el uso de la tecnología.
Asimismo, destacó que este tipo de acciones fortalecen las herramientas para prevenir y atender conductas de violencia digital.
“Las violencias en línea también generan daños reales en la vida de las mujeres”, afirmó.
En ese sentido, subrayó que la sociedad tiene la responsabilidad de reconocer estas agresiones, denunciarlas y trabajar para erradicarlas.
FGR ve con interés la coordinación entre gobierno y plataformas digitales
La titular de la Fiscalía General de la República señaló que la institución ve con interés los esfuerzos de coordinación entre el Gobierno de México y las plataformas digitales para enfrentar la violencia digital.
Godoy destacó que la cooperación entre instituciones, empresas tecnológicas y la sociedad será clave para avanzar en:
- la prevención de la violencia digital
- la atención a las víctimas
- la investigación de posibles delitos derivados de estas conductas
Finalmente, la fiscal subrayó que la tecnología debe ser un espacio para el encuentro, la libertad y la expresión, y nunca para la violencia.