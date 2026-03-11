El Gobierno de México, encabezado por Claudia Sheinbaum, firmó un acuerdo voluntario con Google, Meta y TikTok para prevenir y atender la violencia digital contra mujeres y niñas.

El anuncio se realizó en el marco del Día Internacional de la Mujer y busca fortalecer protocolos de denuncia, retirar contenidos violentos y promover campañas educativas.

La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, destacó que las víctimas de ciberacoso aumentaron de 16.1 a 18.9 millones en cuatro años, lo que hace urgente esta colaboración interinstitucional.

“Es un primer acuerdo, es voluntario, pero nos permite que la Secretaría de la Mujer o de las Mujeres esté en contacto permanente con las plataformas. Ustedes saben que hay distintas formas de violencia en las plataformas digitales contra las mujeres y el objetivo es ir atendiendo, y que las plataformas, a través de estos protocolos, vayan bajando imágenes o publicaciones que tengan que ver con violentar a una mujer. Entonces, es un primer acuerdo; es muy bueno para el país y es muy bueno para las mujeres mexicanas” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Gobierno de México busca proteger a mujeres y niñas en internet

Durante la mañanera del 11 de marzo de 2026, Sheinbaum destacó que esta estrategia se enfoca en atender las causas de violencia a través de educación y campañas, además de fortalecer el reconocimiento de la participación de las mujeres en la historia y en la vida pública.

Por su parte, la secretaria de Mujeres, Citlalli Hernández Mora, destacó que el acuerdo se centra en dos fases: la prevención y la atención.

En la primera fase, que es la prevención, las plataformas trabajarán de la mano con el gobierno para fortalecer las normas de convivencia en redes sociales, impulsar campañas y promover el uso responsable de ellas.

Asimismo, se prevé difundir una Cartilla de Seguridad Digital y lanzar campañas mensuales para incentivar la denuncia de contenidos violentos, así como educar a personas creadoras de contenido y usuarios sobre la importancia de construir espacios digitales libres de violencia.

En la fase de atención, el acuerdo establece la activación de medidas para retirar contenidos que constituyan violencia digital, especialmente aquellos relacionados con abuso, acoso o difusión de material íntimo sin consentimiento.

Además, las empresas tecnológicas fortalecerán sus herramientas de seguridad y privacidad; de igual manera, deberán colaborar con las autoridades y fortalecer los mecanismos de denuncia.

Otra de las acciones contempladas es la creación de una guía para reportar contenidos violentos en plataformas digitales, así como el fortalecimiento de los mecanismos de denuncia.

Asimismo, se habilitará la Línea 079, opción 1, para brindar primeros auxilios emocionales a víctimas de violencia digital y canalizarlas a instituciones especializadas.

Finalmente, el gobierno federal informó que se instalarán mesas de trabajo con autoridades, especialistas en derechos digitales, instituciones académicas y organizaciones civiles para mejorar la protección de las mujeres en internet.