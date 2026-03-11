La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, externó que podría ser la primera en denunciar acoso digital mediante el nuevo mecanismo del gobierno en colaboración con Google, Meta y TikTok.

Tras darse a conocer el nuevo mecanismo para combatir violencia digital, Claudia Sheinbaum externó que podría participar, pero también llamó a mujeres y hombres mexicanos a hacer uso de esta nueva herramienta colaborativa.

Claudia Sheinbaum confirma que podría denunciar acoso con el nuevo mecanismo digital

Citlalli Hernández, la titular de la Secretaría de Mujeres, compartió en la mañanera del 11 de marzo de 2026, el nuevo mecanismo digital para denunciar acoso que se hace en colaboración con Google, Meta y TikTok.

La presentación de esta nueva forma de denuncia llevó a recordar el acoso que la presidenta de México vivió a las fueras de Palacio Nacional a manos de Uriel Rivera Martínez, quien ahora está vinculado a proceso por el delito de abuso sexual.

Ante ello y la difusión por medios y páginas en redes sociales del momento en que Claudia Sheinbaum fue acosada, la presidenta confirmó que podría hacer uso de este mecanismo digital.

“Lo hice [la denuncia legal] por el acoso per se, pero puedo ser la primera en usar este mecanismo de denuncia”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Asimismo, recordó que aunque podría ser la primera mujer en usar la herramienta “no se trata de la presidenta”, llamando a los mexicanos -sin importar el género- a denunciar la violencia digital.

Por otra parte, explicó que aunque existe la Ley Olimpia, la denuncia por este mecanismo digital colaborativo lleva a que las imágenes dejen de circular en redes sociales.