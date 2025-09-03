El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, recibió una “mentada de madre” y gritos en su llegada al Palacio Nacional de México para su reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Hoy miércoles 3 de septiembre, luego de la reunión entre Marco Rubio y Claudia Sheinbaum, los Gobiernos de México y Estados Unidos publicaron un comunicado conjunto en el que se destacó el respeto a las soberanías de ambos países.

Sin embargo, de manera previa al encuentro, videos de la prensa captaron el momento en el que el secretario de Estado recibió gritos y hasta una “mentada de madre” antes de entrar a Palacio Nacional; esto cuando bajó de la camioneta que los trasladó hasta dicho punto.

Reunión de Claudia Sheinbaum y Marco Rubio (Mario Jasso / sdpnoticias.com)

Marco Rubio escucha a su llegada a Palacio Nacional: “¡Viva Palestina libre! ¡Asesino!"

Hoy 3 de septiembre, a su llegada a Palacio Nacional, Marco Rubio no solo recibió una “mentada de madre”, sino también un recordatorio del papel de Estados Unidos en el genocidio de Israel en Palestina, considerado de esta manera por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“¡Viva Palestina libre! ¡Asesino!“, se escuchó decir a un manifestante en referencia al secretario de Estado de Estados Unidos, quien llegó al recinto histórico a bordo de una camioneta negra, acompañado de un grupo su equipo de seguridad.

Sin embargo, el funcionario estadounidense no se detuvo a ofrecer declaraciones a la prensa y entró directamente a Palacio Nacional, donde se reunió con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Le mientan la madre a @SecRubio en su llegada a palacio nacional 💪🏻pic.twitter.com/g6GjdcHmFT — Freddy Oliviery (@FreddyOliviery) September 3, 2025

Marco Rubio y Claudia Sheinbaum se reúnen en Palacio Nacional; emiten comunicado conjunto y destacan respeto a la soberanía

Tras la reunión de Marco Rubio y Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, los Gobiernos de México y Estados Unidos publicaron un comunicado conjunto en el que se destacó el respeto a la soberanía de ambos países.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) hizo público este mensaje en el que México y Estados Unidos “reafirman su cooperación en materia de seguridad, la cual se basa en los principios de reciprocidad, respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, así como en la confianza mutua”.

“El objetivo es trabajar juntos para desmantelar el crimen organizado transnacional mediante una cooperación reforzada entre nuestras respectivas instituciones de seguridad nacional, cuerpos de seguridad y autoridades judiciales. Además, colaboramos para atender el movimiento ilegal de personas a través de la frontera”. Comunicado conjunto

En este sentido, es “a través de acciones específicas e inmediatas”, que se “fortalecerá la seguridad a lo largo de nuestra frontera compartida, detendrá el tráfico de fentanilo y otras drogas ilícitas, y pondrá fin al tráfico de armas”.

“Por ello, los dos gobiernos han establecido un grupo de implementación de alto nivel que se reunirá regularmente para dar seguimiento a los compromisos mutuos y las acciones tomadas dentro de sus propios países, incluyendo medidas para contrarrestar a los cárteles, fortalecer la seguridad fronteriza, eliminar los túneles fronterizos clandestinos, abordar los flujos financieros ilícitos, mejorar la colaboración para prevenir el robo de combustible, incrementar las inspecciones, investigaciones y procesos judiciales para detener el flujo de drogas y armas”. Comunicado conjunto

“Los dos gobiernos tienen la intención de fortalecer aún más la colaboración en materia de salud pública y coordinar campañas para prevenir el abuso de sustancias ilícitas y opioides. Ambos gobiernos reafirman su determinación de cooperar, proteger a nuestros ciudadanos y hacer que nuestras comunidades sean más seguras” concluyó el mensaje.