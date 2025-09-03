Derivado de la fuerte lluvia que cayó en el Valle de México, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quedó atrapado en el tráfico a su llegada a México para sostener una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Marco Rubio y toda su comitiva quedaron varados en el tráfico de la autopista México-Pachuca con dirección a la Ciudad de México (CDMX).

Y es que el funcionario estadounidense arribó a México a través del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y se trasladó por tierra a la capital mexicana.

¿Cómo fue la llegada de Marco Rubio a México? Enfrenta tráfico por lluvia y deslave en la autopista México-Pachuca

Marco Rubio llegó al AIFA durante la tarde-noche de este martes 2 de septiembre, donde fue recibido por el canciller Juan Ramón de la Fuente y Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México.

Al descender del avión oficial, Marco Rubio intercambió unas breves palabras con Juan Ramón de la Fuente, a lo lejos saludó a los reporteros, y se subió a una camioneta para dirigirse a la CDMX, mismo que era seguido por aproximadamente 10 vehículos escolta .

Sin embargo, una vez en el autopista México-Pachuca el funcionario y su comitiva enfrentaron al tráfico vehicular agudizado por la fuerte lluvia registrada en la zona.

De acuerdo con Multimedios, el funcionario estadounidense intentó utilizar el carril del Mexibús para llegar más rápido, pero le fue imposible, por el nivel de colapso del tráfico por un deslave registrado cerca de la zona de Indios Verdes.

Marco Rubio queda atrapado en el tráfico de la autopista México-Pachuca por lluvia y deslave (Especial)

Marco Rubio se reunirá con Claudia Sheinbaum; esta es su agenda en México

La reunión entre Marco Rubio y Claudia Sheinbaum se llevará a cabo este miércoles 3 de septiembre de 2025, a las 10 de la mañana, en la residencia oficial de Palacio Nacional.

De acuerdo con la propia Sheinbaum, el encuentro tendrá una duración aproximada entre una y dos horas.

El secretario de Estado de Donald Trump abordará asuntos prioritarios para Estados Unidos como:

Cooperación en seguridad fronteriza (migración)

Combate al narcotráfico

Aspectos de comercio e intercambio de inteligencia

La presidenta Sheinbaum adelantó que ambos países firmen un entendimiento de seguridad, del que se espera que den más detalles próximamente.

A las 11:45 horas, Marco Rubio dará una conferencia de prensa conjunta con el canciller Juan Ramón de la Fuente en la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Finalmente, a las 13:30 horas, sostendrá un encuentro privado con empleados y familiares de la Embajada de Estados Unidos en la CDMX.