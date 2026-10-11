El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) expresó su respaldo a las designaciones de los coordinadores estatales de Morena en Colima, Campeche y Querétaro:

En su posicionamiento, el PVEM consideró que estos nombramientos fortalecen la organización territorial del movimiento y consolidan la unidad de la coalición de cara a las elecciones 2027.

PVEM (Captura de pantalla)

PVEM respalda coordinadores de Morena en Colima, Campeche y Querétaro

En redes sociales, Karen Castrejón, dirigente Nacional del PVEM, manifestó su apoyo a los perfiles elegidos por Morena para encabezar los trabajos de coordinación en tres estados.

La publicación citaba el mensaje de Citlalli Hernández, presidenta de las elecciones de Morena, quien reconoció el respaldo de las dirigencias del partido ecologista.

La morenista también destacó la unidad de la coalición, que, dijo, se fortalece con diálogo y trabajo conjunto por el pueblo de México, con el compromiso compartido de profundizar la Cuarta Transformación.

Asimismo, el PVEM reiteró su disposición para seguir trabajando de manera conjunta con Morena, fortaleciendo las estructuras territoriales y acompañamiento en este proceso electoral.

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Pese a su apoyo en otros estados, el PVEM perfila competir sin Morena en las elecciones de 2027 en San Luis Potosí, una decisión que, según ha sostenido la dirigencia del partido, no representa una ruptura.

Citlalli Hernández confirmó la decisión y señaló que, aunque el Verde y el PT son aliados de Morena, el partido puede optar por fortalecer su propia estructura y competir por la gubernatura.