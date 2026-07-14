Ariadna Montiel aseguró que la alianza con el PT y el Partido Verde “está muy bien”, garantizando su continuidad rumbo a las elecciones de 2027.

“(En el) tema en general de la coalición, estamos muy bien, se mantiene una coordinación permanente, estrecha” Ariadna Montiel. Dirigente nacional de Morena

Pese a las diferencias surgidas en Chihuahua por la definición de la candidatura a la gubernatura, Ariadna Montiel destacó que existe comunicación constante y mesas de diálogo encabezadas por Citlalli Hernández.

La dirigente nacional de Morena subrayó que las discrepancias son naturales en todo proceso electoral y no representan riesgo de ruptura en la coalición.

Ariadna Montiel asegura que alianza Morena-PT-Verde está “muy bien”

En medio de las desavenencias que se han generado en Chihuahua por la definición de la candidatura al gobierno estatal, Ariadna Montiel afirmó que la alianza Morena-PT-Verde está “muy bien”.

En conferencia de prensa, la dirigente nacional de Morena fue cuestionada sobre el tema y sostuvo que a pesar de las diferencias, la coalición no está en riesgo.

Sobre ello, refirió que la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, realiza una mesa de diálogo semanal con representantes de la coalición.

“En todos los procesos políticos yo he venido insistiendo que hay mucha efervescencia, cosa que está bien” Ariadna Montiel. Dirigente nacional de Morena

Por eso, confió en que pese a las discrepancias que se han generado, la alianza Morena-PT-Verde tiene buena salud, pues resaltó que en todo proceso electoral las diferencias son naturales.

Incluso, declaró que el asunto no debe verse como un problema, sino que por ser un proyecto aliancista de gran relevancia, hay mucha expectativa en torno suyo.

En ese sentido, hizo un llamado a tomar el proceso con calma y que se lleven a cabo las precampañas para que sea la propia ciudadanía la que defina a los candidatos.

Candidatura por gobierno de Chihuahua revela fisuras en alianza Morena-PT-Verde

El 9 de julio de 2026, la dirigencia del Partido Verde anunció que solo respaldará a Cruz Pérez Cuéllar como su candidato rumbo a las elecciones 2027 por la gubernatura de Chihuahua.

Ante ello, la aspirante de Morena a la candidatura por el gobierno estatal, Andrea Chávez, se deslindó del apoyo e incluso le deseó suerte al Partido Verde en su decisión que lo alejaría de la alianza.

Andrea Chávez reacciona a la condición que puso el PVEM para aliarse con Morena y PT (Eduardo Díaz / SDPnoticias)

Lo anterior debido a que el PT adelantó que va a impulsar el proyecto de Morena con Andrea Chávez, lo que se ha interpretado como una fisura considerable en la coalición electoral.

A pesar del contexto en la entidad, Ariadna Montiel, negó que las diferencias que se han manifestado de cara a las elecciones 2027, impliquen una ruptura en la alianza Morena-PT-Verde.