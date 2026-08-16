Ricardo Monreal, coordinador de diputados federales de Morena, llamó a la unidad a su partido y aliados rumbo a las elecciones 2027.

Monreal pidió a Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) que la competencia por una candidatura no genera fracturas y evitar que se debilite el movimiento.

“Es legítimo competir… lo que no resulta razonable… es convertir esas diferencias en fracturas prematuras, en descalificaciones, en guerras internas o en una lucha por los espacios de poder que terminan debilitando al movimiento” Ricardo Monreal. Coordinador de diputados federales de Morena

La reflexión autocrítica de Ricardo Monreal fue emitida ante presiones extranjeras contra su movimiento y contra la soberanía nacional.

Ricardo Monreal recuerda que México y la Cuarta Transformación están por encima de intereses personales

Ricardo Monreal pidió que no se debilite al movimiento ni a las instituciones mexicanas ante presiones extranjeras pero también conservar una buena relación con Estados Unidos.

El coordinador de diputados federales llamó a distinguir entre las prioridades y los temas secundarios a fin de mantener su proyecto.

Monreal declaró que primero está México y el proyecto de la Cuarta Transformación y luego los intereses personales.

Ricardo Monreal llama a defender la soberanía sin dejar de lado los problemas internos

Ricardo Monreal dijo que defender la soberanía no significa cerrar los ojos ante problemas internos.

El legislador llamó a los integrantes de su movimiento a exigirse más altos estándares de honestidad, transparencia y rendición de cuentas.

El también presidente de la Juta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados dijo que además de instituciones fuertes y defender su proyecto, se necesita una sociedad informada.