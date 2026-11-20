El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Tabasco confirmó que competirá sin alianza con Morena y Partido del Trabajo (PT) en las elecciones de 2027, tanto en los comicios locales como federales.

Diego de la O Cetina, dirigente Partido Verde en Tabasco, explicó que la decisión para 2027 cuenta con el respaldo de la dirigencia nacional y responde a una estrategia para fortalecer la presencia del Verde en el estado.

Partido Verde apuesta por candidaturas propias y se aleja de Morena en Tabasco rumbo a 2027

Durante una conferencia de prensa, Diego de la O Cetina informó que el Partido Verde irá sin alianza con Morena en Tabasco en medio de la eventual candidatura de Andrés Manuel López Beltrán para 2027.

Andrés Manuel López Beltrán (Especial )

El dirigente estatal del Verde señaló que la resolución de competir por separado ya había sido planteada desde hace tiempo, pues el partido cuenta con suficientes cuadros y liderazgos para participar en las elecciones 2027 sin coaliciones.

En una deliberación propia, en una ruta propia, ya desde hace un par de años, habíamos definido que íbamos a competir solos en el estado de Tabasco. Diego de la O Cetina, dirigente Partido Verde en Tabasco

De la O Cetina confirmó que el PVEM participará sin Morena ni el Partido del Trabajo (PT) en los seis distritos electorales federales de Tabasco, lo que alcanza las aspiraciones de López Beltrán.

Aunque el PVEM confirmó que competirá por separado en Tabasco, esta decisión corresponde a la estrategia electoral local y no significa necesariamente una ruptura de la alianza nacional entre ambas fuerzas políticas.

El partido aseguró que continuará respaldando el proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero buscará hacerlo con candidatos y estructuras propias en el estado de Tabasco.