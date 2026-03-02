El senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Manuel Velasco, aseguró que dentro del instituto político coinciden hasta en un 95% con la reforma a los plurinominales de Sheinbaum.

“Vamos a analizarla a detenimiento, pero yo te podría decir que de lo que hemos visto, en un 90% o 95% de la iniciativa tenemos coincidencias” Manuel Velasco

Así lo aseveró el legislador federal al señalar que el partido sí está a favor de que se elimine la lista de plurinominales como se plantea en la propuesta que presentó la presidenta.

Incluso, al sostener que esa ha sido su postura inicial, Manuel Velasco explicó que si bien deben revisar más a detalle la iniciativa, lo que buscan es cambiar el método de selección.

Manuel Velasco: PVEM sí está de acuerdo con la reforma de plurinominales de Sheinbaum

Ante la eventual llegada de la reforma electoral a la Cámara de Diputados, el coordinador del PVEM en el Senado, Manuel Velasco, afirmó que el partido sí está de acuerdo con el tema de los plurinominales.

Entrevistado en la sede legislativa, Manuel Velasco sostuvo que “en términos generales“, el Partido Verde coincide con el planteamiento, aunque resaltó que primero lo analizarán a detalle.

A pesar de que insistió en que aún tienen que revisar a profundidad la iniciativa de Claudia Sheinbaum en el caso especial de los plurinominales, sostuvo que coinciden hasta en un 95%.

“Nosotros estamos a favor de que se elimine la lista de pluris y que sean por elección, sin embargo, en lo que hemos hecho planteamientos es en el método del cómo” Manuel Velasco

En especial porque aseveró que desde el inicio, el PVEM se ha pronunciado en un sentido similar a la reforma de plurinominales de Sheinbaum, pues quiere que las listas dejen de usarse.

Es decir que sí buscan que se elimine el método de designación por listados y en cambio, se comiencen a definir las candidaturas plurinominales por medio de procesos de elección.

Manuel Velasco revela postura del PVEM sobre los plurinominales

Al asegurar que el PVEM coincide hasta en un 95% con la reforma a plurinominales de Sheinbaum, Manuel Velasco explicó cuál es la postura específica del partido en torno al tema.

Sobre ello, el coordinador de la bancada del Verde en el Senado refirió que lo que consideran como mejor opción, es definir a los candidatos plurinominales a través de su desempeño en elecciones.

“Nosotros lo dijimos con claridad desde un inicio, que estábamos por los que tuvieran mejor desempeño en el proceso electoral, es decir, los mejores segundos lugares fueran los que accedieran a los cargos legislativos” Manuel Velasco

Al abundar en los detalles, indicó que dentro del partido están a favor de que sean los segundos mejores lugares quienes tengan derecho a acceder a una candidatura de representación proporcional.