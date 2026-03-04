Alberto Anaya, dirigente nacional del Partido del Trabajo (PT), desveló sus condiciones en el tema de la nueva reforma electoral.

Al ser cuestionado sobre si el PT votará a favor de la reforma electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, Alberto Anaya externó que su respaldo dependerá de si esta es considerada de avanzada o regresiva.

PT fija postura previo a la discusión de la nueva reforma electoral

El PT dio a conocer cuales son las condiciones que tienen para determinar si apoyarán o no la reforma electoral presentada por la presidenta Sheinbaum.

Alberto Anaya señaló que, si consideran que el proyecto fomenta avances en los procesos democráticos del país, el PT votará a favor del proyecto.

Esto toda vez que el dirigente petista enfatizó que la reforma electoral debe ser de avanzada en su materia,

Por el contrario, Alberto Anaya aseguró que si durante el análisis de la reforma electoral consideran que esta representa una regresión, los legisladores del PT votarán en contra del proyecto.

Con ello marcarían distancia de la reforma electoral presentada desde el Ejecutivo nacional, la cual ha provocado una división en la coalición formada por Morena, PT y PVEM.

Puntualmente el Partido Verde acusa que la reforma electoral busca afectar a los partidos pequeños, mientras que integrantes del PT aseguran que esta podría sentar las bases para la reinstalación de un partido único, tal y como lo hizo el PRI en el siglo XX.