En entrevista con Carlos Loret de Mola, Ricardo Monreal externó sus inquietudes por el rechazo de los aliados electorales de Morena a la reforma electoral:

“En la Cámara de Diputados tenemos que ser cuidadosos para no descalificarnos, porque este tipo de desencuentros cuesta arreglarlos más adelante”. Ricardo Monreal

La noche del 2 de marzo tras una reunión en Palacio Nacional, Ricardo Monreal adelantó que el proyecto no sería enviado al Congreso.

Entre los motivos, además del rechazo del PT y PVEM, se encontraba también que la reforma electoral seguía en fase de revisión.

Ricardo Monreal tiene esperanza de lograr acuerdo con PT y PVEM para reforma electoral

En sus palabras, Ricardo Monreal aseguró que no pierde la esperanza de un acuerdo con los partidos aliados de Morena.

Y aunque el rechazo de PT y PVEM podrían dañar el proyecto impulsado por la presidenta de México, Monreal sostiene que es un “desarreglo temporal”.

Ricardo Monreal (MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM / Mario Jasso)

Del mismo modo, y pese a lo que expresó la presidenta Claudia Sheinbaum de exponer a quienes voten en contra de la reforma electoral, Ricardo Monreal habló de un semblante diferente en Morena.

En sus palabras, a la presidenta solo le interesa el futuro de México, dando a entender que no habría cacería de brujas.

A la par, Monreal hizo un llamado a sus aliados para reflexionar en su próximo voto por la reforma electoral.

En este sentido volvió a reconocer que el voto de los aliados no coincide con el acompañamiento a la iniciatiba de Sheinbaum.

Mientras que del lado de Morena prometió un respaldo del 100 por ciento a la presidenta, prometiendo que respetarán todas las expresiones que surjan de la reforma electoral.