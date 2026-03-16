Desde sus redes oficiales el Partido del Trabajo (PT) reiteró su compromiso a mantener la coalición con Morena rumbo a las elecciones de 2027 y 2030:

“Nuestro voto es un acto de congruencia con la historia democrática de México”. PT en redes sociales

Este pronunciamiento surge tras un primer rechazo en torno a la propuesta de reforma electoral presentada por Claudia Sheinbaum.

Siendo que desde las bancadas de PT y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) votaron en contra, por lo que no alcanzó la mayoría calificada para una reforma constitucional en la Cámara de Diputados.

PT y PVEM respaldan el “Plan B” de Morena para la reforma electoral

PT y PVEM se alinean con Morena tras la respuesta de la presidenta de México al lanzar un “Plan B” para la reforma electoral que será presentado el lunes 16 de marzo.

Según Morena, el “Plan B” tiene como objetivo reducir costos del sistema político y fortalecer la participación ciudadana.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México (Mario Jasso)

El sábado 14 de marzo se publicó un posicionamiento en el que se explican los principales puntos de esta nueva iniciativa.

El escrito señala también que PT y PVEM respaldarán la iniciativa cuando sea discutida en el Senado.

Entre los objetivos se especifica que el planteamiento de esta iniciativa se basa en los principios de austeridad republicana de la 4T, que señala que un gobierno no puede tener gastos burocráticos altos.

Por lo que el dinero que se ahorre sería destinado a programas sociales y al bienestar de la población.