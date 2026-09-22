El Partido del Trabajo (PT) apoyará a Geovanna Bañuelos para el gobierno de Zacatecas; sin embargo, esperará a conocer la definición de Morena.

“Geovanna Bañuelos fue nuestra aspirante a la coordinadora y ella sigue siendo totalmente nuestra carta fuerte en Zacatecas” Alfredo Femat, dirigente de PT Zacatecas

Así lo aseguró Alfredo Femat, dirigente del PT en Zacatecas, quien resaltó que respetarán el acuerdo nacional de esperar los anuncios de Morena para definir si se unirán o no a la coalición.

Sin embargo, aseguró que no confían en las encuestas pues no se las han compartido, además de recordar que los resultados no siempre se respetan.

PT apoya posible candidatura de Geovanna Bañuelos en Zacatecas

Alfredo Femat resaltó que la aspiración del PT en Zacatecas es que Geovanna Bañuelos sea su candidata en las elecciones 2027.

“Totalmente. Es nuestra aspiración con Geovanna pero la definición real la vamos a tomar hasta que termine el proceso” Alfredo Femat, dirigente de PT Zacatecas

En entrevista para Azucena Uresti, el dirigente del PT en Zacatecas señaló que esperarán a que se hayan anunciado los 17 coordinadores para la Defensa de la Cuarta Transformación para determinar si irán o no en alianza con Morena.

“Hemos decidido esperar para tomar un acuerdo nacional y sobre ese acuerdo saber si vamos juntos o separados” Alfredo Femat, dirigente de PT Zacatecas

PT Zacatecas no confía en encuestas de Morena

Por otra parte, Alfredo Femat resaltó que no confían en las encuestas de Morena, pues “nadie las ha visto”.

“Jamás nos las mostraron. Las encuestas nadie las ha visto” Alfredo Femat, dirigente de PT Zacatecas

El dirigente del PT en Zacatecas aseguró que tienen “demasiadas dudas” sobre las encuestas y señaló que no es la primera vez que el coordinador o coordinadora que se elige no es el más votado.

De acuerdo con Femat, en 2024 Geovanna Bañuelos resultó la ganadora de la encuesta de Morena para el Senado; sin embargo, la candidatura se le dio a Verónica Díaz, quien había quedado en tercer lugar.

Además, recordó que fue ganador de la encuesta de Morena a diputado federal en el mismo proceso electoral pero “faltando 20 días nos pidieron la candidatura”.

Asimismo, aseguró que, aunque no se han mostrado las encuestas, “todo Zacatecas sabe” que fue Ulises Mejía quien quedó en primer lugar en este ejercicio, seguido de Geovanna Bañuelos.

Sin embargo, el pasado 15 de septiembre Morena anunció como coordinadora estatal de la defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Zacatecas a Verónica Díaz, quien, según Famat, fue el tercer lugar.