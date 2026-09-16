En medio de las críticas en su contra, Verónica Díaz, elegida cómo coordinadora de la Defensa de la Transformación en Zacatecas, respondió con un contundente “soy morenista”.

Prensa: ¿Sigue representando a los Monreal? Verónica Díaz: Soy una militante de Morena. Soy una morenista Entrevista a Verónica Díaz

Fue durante la ceremonia para dar a conocer el resultado del proceso interno que algunos expresaron su apoyo a Verónica Díaz, coreando “coordinadora” rumbo a las elecciones 2027.

Al mismo tiempo, simpatizantes de José Narro Céspedes gritaron “¡fraude!”, denunciando su cercanía a Los Monreal y lanzando cuestionamientos al proceso interno de Morena.

Verónica Díaz llama a la unidad tras encuentros por su designación por Zacatecas

Tras rendir protesta entre los gritos de simpatizantes y opositores, Verónica Díaz hizo un llamado a la unidad entre todos los que participaron en la contienda por Zacatecas.

“La unidad no significa que todas y todos tengamos que pensar igual, sino más bien reconocernos en una misma causa”. Verónica Díaz

Durante la acción, la dirigente nacional del partido, Ariadna Montiel, tomó el micrófono y pidió a José Narro Céspedes que llamara al orden a sus seguidores.

“Le pedimos compañero Narro si nos apoya pidiéndole a sus compañeros que guardemos la institucionalidad en este espacio, muchísimas gracias”. Verónica Díaz

Morena elige a Verónica Díaz Robles como coordinadora de Zacatecas (Tomada de video)

¿Por qué critican la designación de Verónica Díaz en Zacatecas?

La designación de Verónica Díaz como candidata de Morena en Zacatecas ha generado críticas porque diversos colectivos y académicos acusan que forma parte del “cacicazgo del clan Monreal”.

Según ellos, la familia ha controlado decisiones del Ejecutivo, Legislativo y Judicial en el estado durante casi tres décadas, por lo que acusan su posible intervención en el proceso por 2027.

Organizaciones como la Coordinadora Zacatecana señalan que Verónica Díaz ha tenido un despliegue mediático y presencia constante en actos públicos junto a su excuñado y gobernador David Monreal.

Esta situación se ha interpretado como una operación para imponerla como candidata, al mismo tiempo que advierten que su postulación profundizaría las tensiones internas en Morena.