Claudia Sheinbaum analizará la forma de eliminar las pensiones vitalicias de los exgobernadores del Banco de México (Banxico).

Desde la conferencia mañanera del 22 de septiembre de 2026, la presidenta resaltó que Banxico es una institución autónoma por lo que quedaron fuera de la reforma que limita los salarios al tope del titular del Poder Ejecutivo.

“Todos los que trabajaron en el Banco de México tienen pensiones muy importantes…tendríamos que ver si seguimos con esas pensiones o no” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Sin embargo, resaltó que buscará “al menos exponer” las pensiones vitalicias de los exgobernadores de Banxico.

“Habrá que ver si seguimos con las pensiones”, señala Sheinbaum sobre Banxico

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que se analizará si se pueden mantener sin cambios las pensiones en Banxico para exgobernadores y exfuncionarios.

“Habría que ver si seguimos con esas pensiones o no porque los expresidentes ya no tienen pensión” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum resaltó que “todos los que fueron gobernadores o trabajaron en Banco de México tienen pensiones muy importantes”.

Sin embargo, al ser una institución autónoma, impusieron una serie de amparos que les permitieron mantener sus pensiones por encima del salario de la presidencia.

“Banco de México tiene autonomía y hubo una serie de amparos al final que les dieron la razón para no entrar al límite del salario de la presidenta o el presidente de la República” Claudia Sheinbaum

En este sentido, resaltó que mientras tanto, considerar si se pueden exponer cuáles son las pensiones que se entregan a exfuncionarios de Banxico así como los montos que reciben.

Además, recordó que desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) los expresidentes ya no reciben una pensión del Estado.