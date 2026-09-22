Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, reveló que Citlalli Hernández no le ha manifestado que quiere participar en alguna representación de defensores de la Transformación, por lo que aún no está confirmado si buscará ir por la alcaldía Cuauhtémoc, en Ciudad de México (CDMX).

“Ella a mi me no me ha manifestado que quiere participar en alguna representación, pero si lo decidiera pues ya llegará el tiempo… que lo manifieste ella… puede ocupar cualquier cargo, ya tiene una gran experiencia, pero ella hasta hora no me lo ha manifestado…” Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena

Ariadna Montiel reveló que conoce toda la “comunicación” en torno a las aspiraciones de Citlalli Hernández, pero ella no se lo ha confirmado formalmente.

Ariadna Montiel resalta trayectoria de Citlalli Hernández

Ariadna Montiel dijo que Citlalli Hernández es una “extraordinaria compañera.. siempre ha estado del lado de las causas del pueblo…” y cuenta con gran experiencia en el servicio público.

Recordó su trabajo como senadora y titular de la Secretaría de las Mujeres, así como los encargos dentro de Morena.

Montiel resaltó que su compañera puede ocupar cualquier cargo con la experticia adquirida en el servicio público y es un ejemplo de militancia.

Ariadna Montiel descarta ir por una coordinación en Morena

Ariadna Montiel dijo respetar la decisión de Citlalli Hernández en caso de que decidir ir por la alcaldía Cuauhtémoc, pero en su caso ella se quedará en la dirigencia de Morena.

“Yo me voy a quedar aquí hasta el final de todos los tiempos, a lo que me mandató el Congreso Nacional”, dijo en conferencia de prensa.