Ricardo Monreal salió en defensa de Verónica Díaz, coordinadora de Morena en Zacatecas, al rechazar las reacciones en su contra por su “vínculo” con la familia Monreal.

“Verónica Díaz se casa con mi hermano Luis Enrique, tienen dos hijos y se divorcian hace 11 años, cada uno hace su propia vida. Por eso, es injusto que la ataquen de que tenga vínculos con los Monreal. Es más, creo que por esta ruptura su relación con los Monreal no es buena”. Ricardo Monreal, diputado de Morena

El diputado de Morena admitió que Verónica Díaz estuvo casada con Enrique Monreal, pero señaló que esa relación terminó hace años y que ahora ambos tienen vidas distintas.

Ricardo Monreal calificó de “injustos” los ataques en su contra, mencionando que Verónica Díaz fue fundadora de Morena y apoyó por años a Andrés Manuel López Obrador.

Ricardo Monreal destaca trayectoria de Verónica Díaz en Morena

En entrevista con Radio Fórmula, el diputado Ricardo Monreal negó tener una relación cercana con Verónica Díaz, aunque admitió que su hermano, el gobernador David Monreal, sí la tiene, ya que colaboran en su trabajo.

Además, dijo que es injusto que se intente minimizar la trayectoria de Verónica Díaz por su pasado con los Monreal, pues, señaló, es una mujer que ayudó a fundar Morena junto a AMLO.

“Yo le tengo mucho respeto a Verónica, creo que es una mujer honesta que ha surgido desde abajo y es fundadora de Morena. Ella contribuyó con AMLO a fundar Morena”. Ricardo Monreal, diputado de Morena

Ricardo Monreal insistió en que Verónica Díaz no puede ser vinculada a la figura de ningún Monreal, por lo que consideró que su candidatura debe ser fuente de confianza y respeto.

“Ella ha sido una mujer muy honesta, muy vertical. Muy inteligente”. Ricardo Monreal, diputado de Morena

“Soy morenista”: Verónica Díaz responde a críticas tras su designación en Zacatecas (Especial)

Verónica Díaz fue abucheada al asumir como coordinadora de Morena en Zacatecas

Durante la ceremonia para dar a conocer el resultado del proceso de Morena, algunos expresaron su apoyo a Verónica Díaz, coreando “coordinadora” rumbo a las elecciones 2027.

Al mismo tiempo, simpatizantes de José Narro Céspedes gritaron “¡fraude!”, denunciando su cercanía a los Monreal y lanzando cuestionamientos al proceso.

Sus detractores acusaron influencia de la familia, asegurando que Verónica Díaz ha tenido un despliegue mediático y presencia constante en actos públicos junto a su excuñado, el gobernador David Monreal.