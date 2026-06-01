El diputado del PT, Reginaldo Sandoval, afirmó que en caso de no llegar a acuerdos con Morena para las elecciones 2027, caminarían solos.

“Somos un partido con vida propia, estamos en una coalición y estamos discutiendo las reglas para las candidaturas [..]”. Reginaldo Sandoval, coordinador del PT en Cámara de Diputados

Esto fue señalado para medios de comunicación quienes cuestionaron los rumores sobre que el PT no podría participar en las encuestas de Morena por las gubernaturas.

Reginaldo Sandoval aclaró que no se les ha dicho eso, sin embargo, también señaló que no han comenzado los procesos electorales para el próximo año.

PT podría ir sin Morena en elecciones 2027 si no hay acuerdo

Para medios de comunicación, Reginaldo Sandoval confirmó que de no llegar a un acuerdo con Morena, el PT iría sólo, aunque esperarán que se agote el diálogo.

🔴 El PT asegura que pueden ir solos si en algún estado no hay acuerdo con Morena



El diputado del PT, @ReginaldoSF_PT Sandoval, señaló que en el Partido del Trabajo "Tenemos vida propia, aunque estamos en una coalición”y que actualmente se discuten las reglas para definir… pic.twitter.com/y5uQyiaMa0 — Político MX (@politicomx) June 1, 2026

Reginaldo Sandoval aseveró que como parte de una coalición, están discutiendo las reglas para las candidaturas y elegir los perfiles, en conjunto con Morena y PVEM.

Añadió que hasta el momento no hay candidaturas ya que todavía no empiezan los procesos para las elecciones 2027, aunque Reginaldo Sandoval afirmó que el PT va a participar.

Sin embargo, también resaltó que el PT es un partido con vida propia que en este momento se está preparando para cuando arranque el proceso legal para las elecciones.

Por lo cual, en caso de no llegar a un acuerdo en alguna de las gubernaturas o resto de los cargos a elegir con Morena.

PT: estos son sus aspirantes para las elecciones 2027

Varios integrantes del PT han dado a conocer sus intenciones de participar en las elecciones 2027, en especial para una de las 17 gubernaturas que renovarán el cargo:

Geovanna Bañuelos, senadora, busca la candidatura de Zacatecas Christian Agúndez, actual alcalde de Los Cabos, tratará de contender por la gubernatura de Baja California Sur Victoriano Wences Real, por Guerrero Jorge Armando Ortiz, por Nayarit Ana Karen Hernández Aceves, por Colima Irma Yordana Garay por Tlaxcala

Sin embargo, también se han mencionado otros nombres para el resto de las gubernaturas a elegir, como Sonora y Chihuahua.