La nueva dirigente de Morena, Ariadna Montiel, consolidó la alianza con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde (PVEM) rumbo a las elecciones del 2027.

“Toda nuestra solidaridad siempre con el PT... y con el Partido Verde”. Ariadna Montiel, dirigente de Morena

En entrevista con Radio Fórmula, la dirigente morenista comentó que mantiene una buena relación con el dirigente del Partido del Trabajo, Alberto Anaya Gutiérrez, a quien conoce desde hace varios años.

Además, aunque reconoció que han existido momentos de desencuentro con el Partido Verde —en temas como la aprobación de la Reforma Electoral— Ariadna Montiel negó que esto implique una ruptura.

Ariadna Montiel pide austeridad y rechaza privilegios en Morena (Ariadna Montiel vía Facebook)

Ariadna Montiel cierra filas con Partido del Trabajo y Partido Verde

Cuestionada por la situación de alianza de Morena, la dirigente Ariadna Montiel externó que la relación con el PT se ha mantenido por 30 años, por lo que el 2027 “no será la excepción”.

En el caso del Partido Verde señaló que, aunque el trabajo juntos es más reciente, continuará su alianza toda vez que dicho partido ha ayudado a Morena a construir derechos para los mexicanos.

“Con ellos hemos podido garantizar que los programas de Bienestar sean un derecho de la Constitución”, dijo Ariadna Montiel sobre el trabajo conjunto con Morena.

Ariadna Montiel niega romper con el Partido Verde rumbo a las elecciones 2027

En respuesta a los rumores de una ruptura con el Partido Verde, la dirigente Ariadna Montiel negó que la alianza vaya a fragmentarse por desencuentros como el protagonizado en torno a la reforma electoral.

Parte de los desacuerdos se dieron principalmente por diferencias sobre la reducción de plurinominales y el reparto de financiamiento, situación que puso en duda la fidelidad de ambos partidos.