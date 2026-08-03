Rodolfo Martínez, profesor de Derecho de la UNAM, está en contra de que aspirantes realicen una segunda evaluación tras detectarse fallas e irregularidades en el proceso virtual de 2026.

En medio de protestas en la Rectoría de la UNAM este lunes 3 de agosto, recomendó no presentar el examen de control presencial que se aplicará a 58 mil aspirantes.

Catedrático de la UNAM sugiere no presentar examen de control a aspirantes

Rodolfo Martínez, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, asegura que realizar el nuevo examen de control debilita un reclamo jurídico individual, ya que constituye la aceptación del acto reclamado; es decir, el no reconocimiento del resultado por parte de la máxima casa de estudios.

Explica que una vez que se haga el examen de control presencial, los alumnos perderán el derecho de reclamar por la vía legal, al menos por el amparo, ya que hay un consentimiento del acto.

Profesor de la UNAM recomienda no realizar examen de control (Captura de pantalla / Grupo Fórmula)

Aspirantes impugnarán examen de control con amparo colectivo

A poco de darse a conocer que la UNAM aplicará examen de control, aunque esta vez de forma presencial, aspirantes y padres de familia se organizaron para solicitar un amparo colectivo para impugnar la resolución.

La medida se tomó luego de que un abogado, vía redes sociales, asegurara que existen argumentos constitucionales para combatir la emitida anunciada por la UNAM.

Los promoventes argumentan que se viola la seguridad jurídica, el debido proceso y el derecho a la educación.

Buscan una suspensión provisional y definitiva, exigen que se haga valer su admisión e inicien las inscripciones.

No obstante, hasta el momento, no se ha otorgado ningún amparo que evite que un aspirante sea sometido a una segunda evaluación.

Lo que sí es seguro es que la UNAM aplicará el examen de control a 58 mil aspirantes, tal y como lo dio a conocer Carlos Arámburo de la Hoz, vocero de la Comisión Técnica en la materia.

La nueva evaluación contempla a los estudiantes que fueron aceptados en el examen de admisión virtual, más los aspirantes que alcanzaron en el programa, plantel y modalidad el número de aciertos requeridos entre 2021 y 2026.