Los aspirantes seleccionados de la UNAM para licenciaturas expresaron su rechazo a someterse a un examen de control luego de la controversia del examen en línea.

De acuerdo con los aspirantes, se debe respetar el lugar que ya “habían ganado” tras la aplicación del examen en línea, esto a pesar de las irregularidades que se registraron.

Sin embargo, la UNAM determinó que, para asegurar que todos los aspirantes aceptados hayan obtenido su lugar de manera honesta, deberán presentar un examen de control de manera presencial.

Aspirantes rechazan examen de control de la UNAM; protestan por su lugar en la universidad

Los aspirantes seleccionados durante el examen en línea, así como aquellos que obtuvieron un puntaje igual o superior al que se requería en el periodo de 2021 a 2026, fueron convocados para realizar un examen de control por la UNAM.

De acuerdo con lo determinado por la Comisión Técnica, de esta manera se garantizará que los aspirantes que se inscriban al siguiente ciclo escolar sean quienes estudiaron y obtuvieron su lugar de manera honesta.

Sin embargo, varios de los casi 22 mil aspirantes seleccionados han mostrado su rechazo a la aplicación de este examen de control presencial y aseguran que se debe de respetar el espacio que ya obtuvieron.

Por su parte, otros aspirantes que no resultaron seleccionados habían solicitado que se repitiera el examen.

Serán quienes alcanzaron la puntuación para ingresar quienes presenten el examen de control como parte de la revisión del proceso de ingreso a la licenciatura 2026.

Ante la próxima aplicación de dicho examen, aspirantes seleccionados se manifestaron frente al edificio de Rectoría para señalar que el “estudiante seleccionado no será juzgado”.