Este viernes, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció la implementación de exámenes de control presenciales.

La decisión se basa en las anomalías estadísticas surgidas por los indicios de irregularidades entre los aspirantes que presentaron examen en línea.

El propósito es devolver la credibilidad en el proceso de admisión 2026 y deberán presentarlo aspirantes previamente seleccionados y con puntajes equivalentes.

La UNAM señaló que en próximos días se darán a conocer las fechas para prsentar el segundo examen y el procedimiento para su aplicación.

Aspirantes rechazados a favor d ela repetición de examen de la UNAM

Tras el anuncio de un examen de control presencial, la UNAM reiteró que esta prueba no constituye una acusación directa en contra de los seleccionados por medio del examen en línea.

Ahora, los aspirantes deberán presentar el examen por segunda ocasión tras días de protestas por señalamientos de fraude y trampa.

Como era de esperarse, la decisión volvió a polarizar a los aspirantes de la Máxima Casa de Estudios.

Leonardo Lomelí llama a realizar el nuevo examen de control de la UNAM (Eduardo Díaz/ sdpnoticias)

Por una parte, están quienes defienden su lugar en la UNAM como legítimo tras el examen en línea.

Mientras que del otro lado, aspirantes rechazados de la primera modalidad celebraron que sus protestas fueran escuchadas.

También existe un tercer grupo de aspirantes seleccionados que no tienen problema en volver a presentar el examen para defender su lugar en la UNAM.

Ahora, los aspirantes están a la espera de conocer el procedimiento para presentar el examen de control presencial de la Universidad Nacional Autónoma de México.