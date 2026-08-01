De acuerdo con datos obtenidos por El Universal, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) evitó 198 toneladas de basura con examen en línea, pero duplicó el costo, detalles detrás del escándalo reciente.

Luego de la UNAM estimó que el examen en línea reduciría el impacto ambiental, pues cada examen presencial se traduce a una movilización de 400 personas, entre aspirantes y sus familias, lo que genera 198 toneladas de basura.

Generación de basura que va más allá, pues está también implica que laboren más de 3 mil 700 trabajadores universitarios, detalla la UNAM.

Y por lo que un informe elaborado por la Dirección General de Administración Escolar en julio de 2025 justificaba la implementación del examen en línea.

Sin embargo, en las cifras reales la UNAM gastó el doble, pues el examen en línea tuvo un costo de 101 millones de pesos, más del doble que el examen presencial de 2025, que tuvo un gasto de 49 millones de pesos.

Examen en línea de la UNAM sin basura, inclusivo y sin impacto ambiente, pero con costo doble

La UNAM justificó en varios puntos el examen en línea pues además de sin toneladas de basura, también sería más inclusivo y sin impacto ambiental, generando beneficios operativos

En la inclusión, la UNAM detalló que el examen en línea abría la participación de manera más fácil para personas de otros estados de México, así como del extranjero.

Lo que evitaría la movilización de un estimado de un millón 200 mil personas, así como de miles de trabajadores de la UNAM.

Lo que va enlazado al impacto ambiental, pues en la movilidad ya no se generaría tráfico automovilístico, además de la saturación del transporte público, lo que reduciría emisiones de gases contaminantes y consumo de combustibles fósiles.