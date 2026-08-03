Una joven que había sido seleccionada para ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), manifestó su rechazo al examen de control presencial propuesto por la Comisión Técnica.

Julieta Michel, de 19 años de edad, se manifestó en la Torre de la Rectoría con un cartel en mano para asegurar que se ganó un lugar “con esfuerzo y dedicación”, razón por la que su pase debe ser respetado por la UNAM.

Aspirante seleccionada rechaza el examen de control de la UNAM

Frente a cámaras del portal Ruido en la red, la aspirante a la UNAM, Julieta Michel, explica haber realizado de forma honesta el examen en línea para la carrera de odontología. Prueba en la que obtuvo 114 aciertos.

“No hice trampa. Mi examen fue completamente honesto”, dice. Julieta Michel. Estudiante

Aspirantes que aprobaron el examen de ingreso a la UNAM (Rogelio Morales Ponce)

Asegura que es totalmente injusto que los aspirantes que realmente estudiaron tengan que realizar nuevamente el examen de control, ya que han demostrado que por sus conocimientos obtuvieron un lugar.

“Ya demostramos que los que sí pudimos quedarnos, nos quedamos en la UNAM. Que respeten nuestro lugar” Julieta Michel. Estudiante

Aspirantes a la UNAM rechazan someterse a una segunda evaluación

Decenas de estudiantes se resisten a repetir el examen de control de la UNAM, argumentando que la situación es consecuencia de fallas en el proceso organizado por la propia universidad y no de quienes realizaron la prueba conforme a las reglas.

La demanda contra la UNAM está divida. Mientras algunos estudiantes exigen que se respete su pase, un grupo suplica por repetir el examen de control de forma presencial, ya que durante el proceso este les fue cancelado sin explicación.

A los demandantes se une un tercer grupo, quienes dicen no tener problemas con repetir la prueba de forma presencial debido a que los conocimientos adquiridos durante su preparación prevalecen.

Alrededor de 22 mil estudiantes seleccionados en la prueba tendrán que repetir el examen de control.

De acuerdo con cifras, menos del 40% de los más de 58 mil aspirantes que serán convocados, obtendrán un lugar en la UNAM.