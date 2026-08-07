El senador del PRI, Manuel Añorve, presentó una iniciativa para crear la Defensoría Nacional para la Libertad de Expresión y de Prensa y proteger periodistas.

Acorde con lo señalado, la iniciativa —que modificaría los artículos 6 y 105 de la Constitución— sería opositora a los Lineamientos Generales de Protección los Derechos de las Audiencias.

La Defensora no sería una autoridad para los medios, sino un organismo que defienda jurídicamente a los periodistas, que se rija de manera autónoma e independiente.

PRI propone Defensoría Nacional para la Libertad de Expresión y de Prensa

Manuel Añorve presentó una iniciativa de reforma para la crear la Defensoría de la Libertad de Expresión y de Prensa, debido a que en la actual legislación no existe una figura que proteja a periodistas.

La Defensoría protegería el derecho a buscar, recibir y difundir información, de manera jurídica, para proporcionar acampamiento y asistencia cuando sean afectados por funcionarios.

PRI propone crear Defensoría Nacional para la Libertad de Expresión y de Prensa (Manuel Añorve)

La iniciativa no fungiría con mecanismos de protección en contra de la vida, la integridad o la libertad, ni perseguiría los delitos contra periodistas, para no duplicar funciones.

Sin embargo, sí daría protección a nivel jurídico frente a posible censura, hostigamiento o represalias que puedan provenir del Estado, diferencias presentes en la actual legislación.

Por lo cual, la Defensoría Nacional para la Libertad de Expresión y de Prensa tendría patrimonios propios y autonomía técnica y de decisión frente al Estado, para su garantía.

Manuel Añorve exige garantías a la libertad de expresión con nuevos lineamientos

Tal como explica en sus redes sociales, la Defensoría Nacional para la Libertad de Expresión y de Prensa busca defender a los periodistas frente a los nuevos lineamientos.

Al respecto, desde el miércoles 5 de agosto, Manuel Añorve había cuestionado los nuevos derechos de las audiencias, ya que acusa que generarían presiones adicionales a los medios.

Por lo mismo, pidió garantizar la libertad de expresión y no restringir el periodismo con los nuevos lineamientos; de otra manera, dijo, sería una supervisión del Estado.