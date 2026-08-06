Maru Campos lanzó una dura crítica a los nuevos lineamientos para las audiencias, las cuales acusó que buscan censurar la libertad de expresión.

“Lo que propone en realidad es que el gobierno decida qué información es verdadera y cuál es falsa, y quién puede o no transmitirla” Maru Campos

El miércoles 5 de agosto, la gobernadora de Chihuahua compartió un video en redes sociales para criticar la propuesta sobre nuevos lineamientos para las audiencias y acusa al gobierno federal de querer decidir qué información es verdadera o falsa.

En los últimos días, el Gobierno Federal ha impulsado una propuesta que se presenta como un mecanismo para proteger los derechos de las audiencias. Lo que propone en realidad es que el gobierno decida qué información es verdadera y cuál es falsa, y quién puede o no transmitirla.… pic.twitter.com/1Lyy3RlRYc — Maru Campos (@MaruCampos_G) August 5, 2026

Maru Campos lanza critica a los nuevos lineamientos para las audiencias

Maru Campos asegura que durante ocho años, el gobierno federal ha buscado polarizar el país y señala de mentirosos o traicioneros a quienes piensa distinto o critican al gobierno.

“En los últimos el gobierno federal ha impulsado una propuesta que a primera vista se presenta como un mecanismo para proteger los derechos de las audiencias” Maru Campos

Maru Campos insiste en que el nuevo esquema sobre audiencias permite que el gobierno federal decida que es verdad o mentira, por lo que es un acto de supuesta censura.

“El gobierno va a ser juez y parte. Va a ser quien decida qué es verdad, qué es mentira, a quien multar, a quién sancionar, y hasta a qué medio quitarle concesión” Maru Campos

Maru Campos asegura que estos nuevos lineamientos no defienden la democracia, como se presume.

“Quieren engañarnos con el cuento de que protegen a las audiencias”, dice Maru Campos, quien asegura que el gobierno quiere censurar ante la falta de convencimiento a la audiencia.

Maru Campos asegura que la Mañanera es utilizada para “señalar” adversarios

La propuesta sobre audiencias en un proyecto impulsado por el gobierno federal, el cual busca establecer lineamientos para radio y televisión proteja a quienes consumen su contenido.

Esta medida busca que los medios separen la información de las opiniones y los espacio comerciales, con el fin de proteger el criterio de los televidentes y radioescuchas.

Maru Campos expresó que esta propuesta no es viable, pues el gobierno busca “controlar” la información y acusa a las conferencias mañaneras de exponer a quienes no están de acuerdo con el gobierno federal.

“Quién otorga el derecho de réplica en ese espacio donde se acusa, se expone y sentencia a ciudadanos o gobernantes usando recursos públicos para hacerlo” Maru Campos

La gobernadora de Chihuahua dice que en México no puede haber más control sobre los medios, pues interfiere con la libertad de expresión.

“Esta reforma no protege a las audiencias, protege al gobierno. Con ella amenazan la libertad de expresión de locutores, escritores, editorialistas, reporteros, medios e informadores” Maru Campos

Maru Campos cerró su mensaje expresando que la libertad se garantiza permitiendo pluralidad en información y opiniones “aunque incomoden”.