Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, defendió los derechos de las audiencias y tachó de “hipócrita” a la oposición que cuestiona y se opone a los nuevos lineamientos en la materia.

A través de un comunicado, Ariadna Montiel afirmó que “el pueblo tiene derecho a la verdad” y dijo que la democracia no puede existir sin la libertad de expresión, por lo que los lineamientos no tratan de censurar.

“El pueblo tiene derecho a la verdad, a información veraz; se trata de protección de derechos, no de censura”. Ariadna Montiel

Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena (ANDREA MURCIA/CUARTOSCURO.COM / Andrea Murcia Monsivais)

Ariadna Montiel defiende lineamientos para la defensa de los derechos de las audiencias

Ante la polémica que generaron los nuevos linemientos para la defensa de los derechos de las audiencias, Ariadna Montiel salió en su defensa y reiteró que estos protegen los derechos y no censuran.

La dirigente de Morena señaló que la propuesta presentada por Luisa Alcalde fortalece el derecho de réplica y la defensoría de las audiencias, además de que se respeta la línea editorial de todos los medios.

Montiel tachó de “hipócrita” a la oposición, pues se manifiestan en contra de los nuevos lineamientos cuando ellos gobernaron, según la morenista, “con falsas narrativas durante años”.

Asimismo, Ariadna Montiel recordó que el PAN, en 2017, pidió quitar al IFT la facultad de emitir lineamientos en defensa de los derechos de las audiencias para proteger “la publicidad disfrazada de información”.

Ariadna Montiel defiende derechos de las audiencias (Morena)

Cabe mencionar que los lineamientos para la protección de los derechos de las audiencias recién presentados se mantienen abiertos para la consulta para llegar a concretar una nueva normativa.