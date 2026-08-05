La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este miércoles 5 de agosto en la Mañanera del Pueblo que detrás de las principales críticas de algunos comunicadores y medios como TV Azteca está la eliminación del “chayote”, es decir, de los recursos públicos que antes se destinaban a favorecer coberturas mediáticas.

“No quieren al gobierno, ¿y por qué no lo quieren? Porque no les damos chayote” Claudia Sheinbaum

Durante su conferencia desde Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum explicó que ya no se entregan esos pagos y vinculó directamente la hostilidad de ciertos actores mediáticos con esa decisión.

Claudia Sheinbaum afirma que críticas de comunicadores responden a la eliminación del “chayote”

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este miércoles en la Mañanera del Pueblo que detrás de las principales críticas de algunos comunicadores y medios como TV Azteca está la eliminación del “chayote”, es decir, de los recursos públicos que antes se destinaban a favorecer coberturas mediáticas.

“Nosotros no le damos dinero a un periodista, a un reportero para que diga lo que queremos que diga, sí hay recursos que se distribuyen en medios de comunicación a partir de sus audiencias. Esencialmente es el esquema que tomamos, hay algunos a los que no les damos; TV Azteca no recibe, Reforma tampoco, El Universal tampoco: abiertamente lo digo, porque también en particular TV Azteca ustedes saben tiene que terminar de pagar sus impuestos.” Claudia Sheinbaum

Sheinbaum subrayó que su administración ha cortado de raíz los recursos públicos orientados a comprar simpatías en los medios y señaló específicamente a TV Azteca y a algunos comunicadores como ejemplos de quienes, según ella, reaccionan con dureza ante la ausencia de esos beneficios.

La declaración se dio en el contexto de la conferencia matutina del 5 de agosto de 2026, donde también se anunció la Jornada Nacional de Reforestación, con el mensaje, la presidenta busca posicionar la independencia del gobierno frente a los medios y reforzar el relato de que las críticas responden a intereses económicos perdidos y no a un análisis periodístico imparcial.