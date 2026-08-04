La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dio a conocer que este martes 4 de agosto se revelarán las fechas y sedes del examen de control.

Mediante comunicado, la UNAM informó la sesión del Colegio de Directoras y Directores, en donde se dieron instrucciones a Javier de la Fuente sobre el examen de control.

El examen de control de la UNAM sigue provocando diferencias no sólo entre los aspirantes aprobados, también entre la ciudadanía, sobre la fiabilidad del proceso de selección.

Examen de control de la UNAM: fechas y sedes serán reveladas este martes

Mediante comunicado, la UNAM dio a conocer que este martes 4 de agosto revelará las fechas y sedes para el examen de control a sus más 58 mil aspirantes.

UNAM confirma la fecha de inicio de clases del ciclo escolar 2026-2027 (UNAM )

La publicación de los lineamientos para el examen de control de la UNAM, como fechas y sedes, será difundida sólo por los medios oficiales de la Máxima Casa de Estudios

Aunque hasta el momento no ha dado a conocer el lugar exacto o si será dentro de Ciudad Universitaria, sí adelantó que habrá sedes externas a Ciudad de México.

Referente a las fechas, ante el anuncio del inicio del ciclo escolar para los seleccionados, el examen de control tendría que realizarse antes del 31 de agosto.

Asimismo, la UNAM determinó que se fortalecerán los mecanismos administrativos en la entrega de documentos e inscripción correspondiente para los alumnos de nuevo ingreso.

La UNAM también manifestó que las y los directores de las facultades y escuelas están en disposición para robustecer las diferentes etapas del proceso de selección.

Examen de control de la UNAM: piden en redes se respete la primera prueba

Si bien algunos aspirantes, entre ellos la estudiante de máximo puntaje, aceptaron hacer un examen de control, otros rechazan el repetir la prueba y exigen respetar resultados.

Aunado a la manifestación vista este lunes 3 de agosto, en redes sociales respondieron al comunicado expresando que entonces la UNAM no tiene palabra.

Esto debido a que ya se les había dado la bienvenida, antes de darse a conocer que había irregularidades en el examen de ingreso, del que algunos reclaman un doble costo.

En comentarios también arremetieron contra los “tramposos”, ya que debido a su forma de realizar el examen de ingreso, se retrasó el curso escolar, también para el resto de la comunidad.