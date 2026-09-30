La tormenta tropical Rachel ya es un huracán de categoría 1, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que la CDMX y el Estado de México presentarán lluvias fuertes hoy 30 de septiembre de 2026.

En esta ocasión la presencia del huracán Rachel en el océano pacífico está sucediendo al tiempo en que México presenta el frente frío número 1.

CDMX y Estado de México tendrán fuertes lluvias hoy

El reporte del clima de Conagua para hoy, apunta que tanto la Ciudad de México (CDMX) como el Estado de México tendrán la presencia de fuertes lluvias en este día.

La presencia en el océano pacífico del huracán Rachel, que aún es categoría 1, dejará a su paso fuertes lluvias acompañado de descargas eléctricas y hasta granizo en algunas entidades de la república mexicana.

Sin embargo, la CDMX y el Estado de México no estarán fuera de los estragos de Rachel, pues el reporte del clima de hoy apunta a lluvias fuertes en ambas entidades

Reporte del clima de Conagua hoy 30 de septiembre de 2026. (@conagua_clima)

El Estado de México tendrá lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 mm para hoy por la tarde.

Mientras que la CDMX tendrá chubascos con lluvia puntuales fuertes de 25 a 50 mm para este día por la tarde.

En lo que respecta a las dos entidades, tendrán viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h.

Por otra parte, Conagua subraya que además del huracán Rachel categoría 1, también está la entrada del frente frío número 1.