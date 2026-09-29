Secretaría de Marina (Semar) anunció la tarde de este lunes 28 de septiembre, el cierre de puertos ante el avance de la tormenta tropical Rachel por el Pacífico.

Los estados que se verán afectados por la tormenta tropical Rachel son Guerrero, Colima, Michoacán y Oaxaca.

Ante la situación que genera la tormenta tropical Rachel, autoridades exhortaron a seguir recomendaciones de cada entidad para evitar riesgos al realizar actividades marítimas, turísticas y ribereñas.

Puertos que cierran ante el avance de la tormenta tropical Rachel en el Pacífico

La Coordinación Nacional de Protección Civil y la Semar indicaron que los puertos que cierran por la tormenta tropical Rachel en el Pacífico son:

Embarcaciones mayores: Guerrero: Zihuatanejo

Embarcaciones menores: Colima: Manzanillo / Michoacán: Lázaro Cárdenas / Guerrero: Acapulco, Zihuatanejo y Puerto Marqués / Oaxaca: Bahías de Huatulco y Puerto Escondido

Tormenta tropical Rachel: cierran puertos ante su avance por el Pacífico (@CNPC_MX)

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la tormenta tropical Rachel se desplaza al sur de las costas del Pacífico Mexicano.

Reforzando las lluvias y rachas fuertes de viento y oleaje elevado.

Actualmente, la tormenta tropical Rachel se ubica a 380 km al suroeste de Acapulco, Guerrero y a 585 km al sur-sureste de Manzanillo, en Colima.

Presenta vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora y rachas de 100 kilómetros por hora.