Protección Civil alerta sobre la tormenta tropical Rachel en el Pacífico el cual podría evolucionar a huracán en las próximas horas.

Estos estados se verán afectados por la tormenta tropical Rachel:

Guerrero

Colima

Oaxaca

Chiapas

La tormenta tropical Rachel se localiza a 485 kilómetros al sur de Acapulco y a 900 kilómetros al suroeste de Manzanillo.

Alertan por la tormenta tropical Rachel en el Pacífico

La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que la tormenta tropical Rachel se formó a partir de la depresión tropical Dieciocho-E en el Pacífico mexicano.

Se esperan lluvias intensas en regiones de Guerrero y Oaxaca, así como vientos máximos sostenidos de 65 km con rachas de 85 km y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 7 km.

⚠️Se ha formado la #TormentaTropical #Rachel a partir de la depresión tropical Dieciocho-E en el Pacífico mexicano⚠️



🔹 Se localiza a 485 km al sur de Acapulco, #Guerrero y a 900 km al sureste de Manzanillo, #Colima.

🔹 Vientos máximos sostenidos de 65 km/h, rachas de 85 km/h y… pic.twitter.com/63uvL1uLo1 — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 27, 2026

La tormenta tropical Rachel se encuentra generando alteraciones en el clima durante el domingo 27 de septiembre.

Se pronostica que la tormenta tropical aumente a huracán categoría 1 el martes 29 de septiembre, cerca de las 12:00 p.m. con vientos sostenidos de 120 km.

Posteriormente, Rachel podría evolucionar a huracán categoría 2, localizado a 390 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco.

Estos estados serán los más afectados por la tormenta tropical Rachel

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estima que durante el 27 y 28 se septiembre los estados más afectados por la tormenta tropical Rachel serán Guerrero y Oaxaca, ya que se podrían registrar lluvias intensas.

Se prevén vientos de entre 30 y 50 km/h con rachas de 60 a 70 km/h; el lunes 28 de septiembre se esperan lluvias en Chiapas.

Autoridades recomiendan extremar precauciones a la población en general de estos estados por lluvias, viento y oleaje.



