La tromenta tropical Rachel evolucionó a categoría 1 a las 00:00 horas de este miércoles, informó la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), luego de que el sistema se intensificara en el Pacífico, convirtiéndose así en huracán.

De acuerdo con el reporte, el huracán Rachel se localiza a 365 kilómetros al sur-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 495 kilómetros al oeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Rachel evoluciona a huracán categoría 1, según informó la CNPC (@CNPC_MX / X )

Huracán Rachel: presenta vientos de hasta 150 km/h

El ciclón tropical Rachel que alcanzó la categoría 1 convirtiéndose en huracán, presenta vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora y lluvias, con rachas que alcanzan los 150 kilómetros por hora.

Actualmente, Rachel se desplaza hacia el noroeste a una velocidad de 19 kilómetros por hora, por lo que las autoridades prevén que mantenga esta trayectoria y continúe alejándose de las costas del Pacífico mexicano.

La evolución de Rachel a huracán categoría 1 representa un nuevo nivel de intensidad para el sistema, por lo que Protección Civil mantiene el seguimiento de su trayectoria y evolución.

Hasta el reporte difundido durante la madrugada, el huracán Rachel se encontraba mar adentro, frente a las costas del occidente de México, con una trayectoria que apunta hacia el noroeste.