La tormenta tropical Rachel se sigue desplazando por las aguas del Océano Pacífico de manera constante, bordeando las costas de México.

La trayectoria de la tormenta tropical Rachel va de sur a norte en el Pacífico, donde se espera que en los próximos días se convierta en huracán.

Tormenta tropical Rachel se convertirá en huracán antes de que finalice septiembre

De acuerdo con los reportes oficiales del SMN, la tormenta tropical Rachel se convertirá en huracán de categoría 1 el martes 29 de septiembre al mediodía.

En ese momento, la tormenta tropical Rachel se posicionará a unos 325 kilómetros al sur-suroeste de Punta San Telmo, Michoacán.

Continuando su desplazamiento hacia el noroeste, el miércoles 30 de septiembre se localizará a 330 kilómetros al suroeste de Playa Pérula.

Será el jueves 1 de octubre donde escalará a categoría 2, situándose a 390 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco.

Tormenta tropical Rachel (CONAGUA)

De momento no se espera que este nuevo huracán toque tierra, siendo siendo las distancias anteriormente citadas lo más cercano que estará de la costas de México.

Autoridades lanzan advertencia por la tormenta tropical Rachel

Debido a la evolución de la tormenta tropical Rachel, autoridades de México ya lanzaron una serie de advertencias a la población por posibles afectaciones.

Señalan que la presencia de la tormenta tropical provocará un severo temporal con lluvias intensas, nublados densos y precipitaciones continuas en el estado de Jalisco.

De hecho, se esperan algunas inundaciones en la zona por la cantidad de agua pluvial que se espera en los próximos días.

Asimismo, la circulación del huracán traerá consigo rachas de viento severas y un oleaje elevado que superará los tres metros de altura.

Protección Civil exhorta a la población a tomar precauciones inmediatas, evitar por completo la navegación marítima y asegurar objetos sueltos en las viviendas.

Además de dar seguimiento constante a la información emitida por la CONAGUA y el SMN, en todos los canales oficiales de ambos organismos.