El huracán Polo comienza a degradarse en el noroeste del país y, pese al riesgo que aún implica, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pide mantenerse alerta ante otro sistema: Rachel.

Fabián Vázquez, director del SMN, informó que Rachel, aún tormenta tropical, mantiene un desplazamiento rápido hacia el sur Michoacán, aunque la principal preocupación es su ralentización.

SMN alerta por rápido desplazamiento y ralentización de la tormenta Rachel

De acuerdo con el pronóstico, Rachel se desplazará de forma rápida durante este martes 20 y miércoles 30 de septiembre, avanzando desde el sur de Oaxaca hasta el sur de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

SMN pide mantenerse alerta ante Rachel por su rápido desplazamiento (Captura de pantalla)

El principal motivo de alerta es su ralentización, pues la velocidad de Rachel se reducirá significativamente y casi se estacionará frente al Pacífico, donde será alimentado por las condiciones climáticas.

Al frenar su traslado, sus bandas nubosas externas continuarán introduciendo humedad de forma prolongada, provocando lluvias persistentes e intensas en los estados de Jalisco, Michoacán y Colima.

Ante el comportamiento de Rachel, el SMN pide mantenerse alerta, ya que la combinación del flujo constante de humedad y su poco movimiento, desatará lluvias continuas gran parte de la semana.

A diferencia de Polo, que está en proceso de disipación en el noroeste de México, Rachel es un sistema que se encuentra en fase activa de intensificación en el Pacífico, por lo que hay que tomar precauciones.