Elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional aseguraron al menos 100 kilos de marihuana, armas y vehículos en operativos desplegados en Guerrero.

Fuentes oficiales informaron que los operativos tuvieron lugar en el municipio de Olinalá, donde los elementos estatales y federales aseguraron 100 kilos de marihuana, con un valor estimado de 324 mil pesos.

Sin detenidos durante el aseguramiento de marihuana en Olinalá, Guerrero

En un comunicado, las autoridades informaron que la droga fue localizada en una zona de difícil acceso de Olinalá, donde presuntamente era resguardada para su distribución.

Aunque autoridades también confirmaron sobre el aseguramiento de armas y vehículos, no se reportaron personas detenidas durante este operativo en Guerrero.

Con estos resultados, autoridades indicaron que estas acciones son parte de los esfuerzos continuos para debilitar las operaciones del crimen organizado en zonas consideradas de alta incidencia delictiva.

Decomisan más marihuana y vehículos en operativos en Zihuatanejo de Azueta

En otro operativo, en Zihuatanejo de Azueta, sobre la carretera Vieja Ixtapa-Zihuatanejo, autoridades decomisaron dosis de marihuana, así como cinco vehículos, dos de ellos con blindaje artesanal.

Durante el operativo también se aseguraron: