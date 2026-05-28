La Alianza Nacional de Jubilados denunció como inconstitucional la reforma a pensiones debido a la retroactividad, por lo que exigen eliminarla y definir leyes secundarias.

“La retroactividad que se estableció en el segundo transitorio del 127 afecta directamente la sobreviviencia de muchas personas” José Antonio Vega, representante de la Alianza Nacional de Jubilados

Desde el Senado de la República y en compañía del grupo parlamentario del PRI, los jubilados denunciaron señalaron que al menos 100 mil familias han sido afectadas por la reforma.

Por su parte el PRI señaló que la reforma al artículo 127 constitucional -ya en vigor- es discriminatoria y surge de una premisa falsa, ya que no sólo recortó las “pensiones millonarias”.

Jubilados denuncian reforma de pensiones como inconstitucional por retroactividad

En conferencia de prensa, la Alianza Nacional de Jubilados denunció la reforma a pensiones y exigen que se respete a la Constitución, eliminando la retroactividad.

Los jubilados señalaron que la pensión no puede considerarse como un “regalo político” sino como el salario diferido pactado por contrato y que ganaron por trabajar por 50 o 60 años.

Y afirmaron que la reforma a pensiones es discriminatoria en contra de los adultos mayores, ya que divide a los jubilados de “primera y de segunda”, bajo afirmación de que la mayoría son trabajadores, no privilegiados.

Sin embargo, los jubilados también exigen certeza jurídica, ya que ante la carencia de claridad en las leyes secundarias, las instituciones hicieron recortes de manera arbitraria.

Aseguraron a su vez que pese a que todas las empresas crearon la infraestructura para mantener en pie a México, se les despojó de su pensión, un derecho que se ganaron.

Por lo mismo, no están defendiendo los privilegios o las “pensiones doradas”, sino que se actúe con base en el marco legal y de ser necesario, se audite a cada jubilado.

PRI presentó iniciativa para eliminar retroactividad en reforma a pensiones

Los jubilados estuvieron acompañados de integrantes del PRI, quienes dieron a conocer a su vez la presentación de una iniciativa para eliminar la retroactividad de la reforma a pensiones.

Sin embargo, los priístas también señalaron la reforma a pensiones como una “mentira y venta mediática” ya que la iniciativa no afectó sólo a unos cuantos.

Por lo cual, el coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve, afirmó que la iniciativa desamparó a los jubilados y sus familias, que además, viola a sus derechos humanos.