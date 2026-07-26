En Nuevo León se discutirá la puesta en marcha de la Ley Rocky, una iniciativa que pretende imponer castigos más severos a quienes cometan actos extremos de crueldad animal.

La iniciativa que pretende imponer hasta doce años de prisión a maltratadores fue presentada por activistas y Miguel Ángel Flores, secretario general de Gobierno de Nuevo León.

Ley Rocky toma su nombre por un perro del mismo nombre, que murió poco después de que su propia dueña lo arrastrara desde su auto en movimiento en Saltillo.

¿Qué castigos buscará la Ley Rocky?

La Ley Rocky busca imponer castigos más duros a quienes provoquen la muerte de un animal mediante actos de crueldad extrema, con penas históricas que van de ocho a doce años de prisión.

Liliana 'N' fue detenida por matar a su perro Rocky. (Eduardo Díaz/SDPNoticias)

Las conductas que podrían recibir castigos más duros o “proporcionales” son:

Mutilación

Lesiones que causen sufrimiento prolongado

Uso de sustancias peligrosas para provocar daño

Abandono intencional

Acciones que provoquen la muerte del animal

Compartir imágenes o videos de maltrato en redes sociales o plataformas digitales

Además, la Ley Rocky también buscará la creación del Registro Estatal de Maltratadores y Abusadores de Animales (REMA), donde se incluirá a las personas con sentencias por maltrato animal.

Ley Rocky: así es la reforma en Nuevo León contra el maltrato animal (Especial)

¿Cuándo se aplicará la Ley Rocky en Nuevo León?

Por ahora, no hay una fecha exacta para que la Ley Rocky sea aplicada en Nuevo León o en otros estados de México, pues primero debe ser discutida y aprobada en el Congreso Estatal.

La propuesta para reformar el Código Penal del Estado de Nuevo León fue presentada en julio 2026, con el objetivo de cerrar vacíos legales y reforzar la protección de los animales.