Durante el panel de Marvel Studios en la Comic-Con de San Diego 2026, se anunció oficialmente que Ryan Gosling se integrará a su universo como Ghost Rider.

El actor interpretará a Johnny Blaze en una película individual programada para estrenarse en 2028 bajo la dirección de Shawn Levy.

El propio Gosling confirmó la noticia de manera presencial, cumpliendo un deseo personal que manifestó públicamente desde el año 2022.

Ryan Gosling confirmado como Ghost Rider, la nueva película del Universo Marvel

El anuncio oficial de Ryan Gosling como el nuevo Ghost Rider del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) se llevó a cabo el 25 de julio en el legendario Hall H de la San Diego Comic-Con.

Ghost Rider enters the MCU 🔥



Ryan Gosling will star in Marvel Studios' Ghost Rider, directed by Shawn Levy. #SDCC pic.twitter.com/MR2HJww2Wg — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 26, 2026

El presentador Josh Horowitz le preguntó directamente al público si Gosling terminaría interpretando al personaje.

Acto seguido, las luces del Hall H se apagaron y el propio Ryan Gosling apareció en el escenario, confirmando los rumores que circulaban desde hacía años.

Ryan Gosling se mostró visiblemente emocionado y preguntó: “¿Esto está sucediendo de verdad?”.

Además, compartió que Ghost Rider es un personaje que ha querido interpretar desde hace mucho tiempo; de hecho, ya en 2022 había declarado en un podcast que era el único superhéroe que realmente le interesaba.

Este debut marcará el primer papel de superhéroe para Ryan Gosling, cumpliendo así un deseo que tanto el actor como los fans habían mantenido vivo durante años.

El anuncio destacó una conexión personal de Ryan Gosling con este personaje, esto luego de que su pareja Eva Mendes, coprotagonizó la primera película de Ghost Rider en 2007 junto a Nicolas Cage.

Eva Mendes dio vida a Roxanne Simpson, aunque no se ha confirmado si ella retomará su papel

Esto se sabe sobre Ghost Rider de Marvel, película que será protagonizada por Ryan Gosling

El presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, confirmó que Gosling dará vida a la versión de Johnny Blaze en una película propia.

El actor interpretará la versión clásica del personaje, Johnny Blaze, un motociclista acróbata que se convierte en el Espíritu de la Venganza.

La cinta será dirigida por Shawn Levy, quien recientemente trabajó con el actor en Star Wars: Starfighter y dirigió Deadpool & Wolverine.

Aunque no se dio un día exacto, se anunció oficialmente que la película llegará a los cines en 2028.

La historia seguirá los orígenes de Johnny Blaze, quien hace un pacto con el demonio (Mephisto) para salvar a su padre, quedando unido al demonio Zarathos.

Como es tradicional, el personaje presentará su icónica apariencia de esqueleto con el cráneo en llamas, fuerza descomunal y la capacidad de proyectar ráfagas de fuego.

Esta nueva producción marcará el debut del personaje en la cronología principal del estudio, tras las versiones previas de Nicolas Cage y Gabriel Luna.