Pensionados y jubilados de diversas empresas públicas protestan en la puerta 3 de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Se trata de extrabajadores de:

CFE

Pemex

Banobras

Luz y Fuerza

Bancomext

Otros

El motivo es revisar “pensión por pensión” ante la reforma al artículo 127 de las llamadas “pensiones doradas” aprobada en abril pasado debido a que denuncian “mutilación” de sus ingresos a pesar de haber trabajado por más de 30 años.

Jubilados y pensionados piden que se revise “pensión por pensión”

Diversas protestas contra las pensiones doradas también se registran este día en distintos puntos de estados como:

CDMX

Morelos

Oaxaca

Otros

Jubilados y pensionados dijeron que son un movimiento pacífico. En Oaxaca protestaron frente al Poder Judicial para insistir que se debe respetar la ley y la no retroactividad.

Dijeron que están abiertos a que se revise pensión por pensión para descartar que no se afecten sus pensiones y que se modifiquen solo las llamadas “pensiones doradas”.

Señalaron que las pensiones se dan con base en un dictamen, que “es cosa juzgada” y negaron que ellos sean privilegiados.

Jubilados protestan en Veracruz por revisión de pensiones

Los jubilados dijeron que el movimiento está en todo el país con protestas en distintos estados por día para hacer eco de sus demandas.

El día anterior protestaron en Veracruz en ciudades como:

Poza Rica

Coatzacoalcos

Tuxpan

Minatitlán

Algunos señalaron un recorte del 48 por ciento de sus pensiones, mientras en otros estados reportan hasta dos terceras partes menos.