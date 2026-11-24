Yoloczin Lizbeth Domínguez Serna, es una política mexicana originaria de Acapulco, Guerrero, militante del partido Morena en la LXVI Legislatura.

En la Cámara de Diputados, Yoloczin Domínguez preside la Comisión de Derechos Humanos e integra las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, así como la de Infraestructura.

Yoloczin Domínguez se encuentra en medio de la polémica tras viralizarse un video donde le tira tierra a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, generando especulaciones de brujería.

¿Quién es Yoloczin Domínguez, diputada federal por Morena en Guerrero?

Yoloczin Lizbeth Domínguez Serna nació el 25 de noviembre de 1985 en Acapulco de Juárez, Guerrero. Es una abogada, empresaria y política mexicana, militante del partido Morena.

Yoloczin Domínguez, diputada federal por Morena en Guerrero (@yoloczin_dominguez / Instagram )

Se desempeña como diputada federal por el Distrito 2 de Guerrero en la LXVI Legislatura (2024–2027).

¿Cuántos años tiene Yoloczin Domínguez, diputada federal por Morena en Guerrero?

Yoloczin Domínguez tiene 40 años de edad.

¿Quién es el esposo de Yoloczin Domínguez, diputada federal por Morena en Guerrero?

Yoloczin Domínguez mantiene su estado civil y su vida sentimental fuera del ámbito público, enfocando sus perfiles oficiales y redes sociales en su labor legislativa.

¿Qué signo zodiacal es Yoloczin Domínguez, diputada federal por Morena en Guerrero?

Yoloczin Domínguez es del signo zodiacal Sagitario.

Yoloczin Domínguez, diputada federal por Morena en Guerrero (@yoloczin_dominguez / Instagram )

¿Cuántos hijos tiene Yoloczin Domínguez, diputada federal por Morena en Guerrero?

De acuerdo con sus publicaciones oficiales en redes sociales, Yoloczin Domínguez Serna tiene dos hijas.

¿Qué estudió Yoloczin Domínguez, diputada federal por Morena en Guerrero?

Yoloczin Domínguez se graduó en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (periodo 2003–2008).

Posee diplomados en Análisis de Política Económica, Fundamentos de Política Macroeconómica, Política Microeconómica y Desafíos de la Política en el Siglo XXI.

Cuenta con formación especializada en Dactiloscopia, así como en Grafoscopia y Documentos, otorgada por el Centro de Estudios Superiores Guerrero (CESGRO).

¿En qué ha trabajado Yoloczin Domínguez, diputada federal por Morena en Guerrero?

Yoloczin Domínguez representa al Distrito 2 de Guerrero (Acapulco de Juárez) por el principio de mayoría relativa en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados (periodo 2024–2027).

Preside la Comisión de Derechos Humanos e integra las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Infraestructura. También formó parte de la Segunda Comisión de Trabajo durante el periodo de receso de la Comisión Permanente.

Ha participado en tribuna en la defensa de los dictámenes de su grupo parlamentario en materias de bienestar, derechos de la niñez, salud integral de las mujeres y pueblos indígenas.

Ocupó una curul en el Congreso del Estado de Guerrero durante dos legislaturas consecutivas:

LXII Legislatura (2018–2021): Diputada por el Distrito III de Acapulco.

LXIII Legislatura (2021–2024): Fue coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena y presidenta de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO).

Ha participado en procesos internos de su partido como aspirante a la coordinación municipal y candidatura por la alcaldía de Acapulco.

Yoloczin Domínguez, diputada federal por Morena en Guerrero (@yoloczin_dominguez / Instagram )

Fue presidenta de la CANACINTRA (Cámara Nacional de la Industria de Transformación) Delegación Acapulco (2017–2018), directora de la misma delegación (2013–2015), consejera nacional de la organización y fundadora de una empresa procesadora y comercializadora de productos derivados del coco en Guerrero.

Se desempeñó como oficial administrativa interina adscrita a las Salas Familiar y de Amparos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero.

La Contraloría Interna del Congreso del Estado de Guerrero inició un procedimiento de investigación relacionado con su gestión al frente de la JUCOPO, derivado de observaciones de la Auditoría Superior del estado sobre un presunto excedente en apoyos y asignaciones otorgadas a legisladores en 2023.