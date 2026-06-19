Claudia Sheinbaum confirmó que Pemex y Petrobras formalizarán su relación la próxima semana mediante la firma de un convenio en Brasil, tras meses de negociaciones.

“La próxima semana va un equipo de Pemex y de la Secretaría de Energía a Brasil ya para firmar el acuerdo, el convenio, el mecanismo legal, ya para poder tener una colaboración muy estrecha entre Petrobas y Pemex. Ahí van a tener una primera firma y de ahí, pues viene un trabajo muy importante” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Aunque inicialmente se esperaba que la presidenta de México viajara para reunirse con Luiz Inácio Lula da Silva, descartó salir del país por compromisos internos.

“No pensamos salir pronto del país” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

El acuerdo de Pemex y Petrobras busca impulsar la producción nacional de hidrocarburos y avanzar en la soberanía energética, con proyectos conjuntos en exploración y extracción en aguas profundas, además de fortalecer el desarrollo tecnológico en el sector.

Colaboración de Pemex y Petrobras

La colaboración entre Pemex y Petrobras, las dos empresas energéticas de las ‌principales potencias económicas de América Latina, busca impulsar la producción nacional de hidrocarburos, así como alcanzar soberanía y autosuficiencia energética.

Este convenio abre una etapa de trabajo conjunto en la exploración, extracción de hidrocarburos en el Golfo de México así como en aguas profundas, como contempla el desarrollo tecnológico y geológico en este sector.

Para Pemex representa un reto. La petrolera ha estado buscando realizar inversiones importantes en la búsqueda de nuevos yacimientos para consolidar su meta de producir 1.8 millones de barriles diarios.

Razón por la que puso sus ojos en Petrobas, quien actualmente tiene el desarrollo de distintos esquemas de exploración para Brasil.