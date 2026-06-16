Petróleos Mexicanos (Pemex) confirmó la muerte de un trabajador contratista en el pozo Krem-1 en el municipio de Las Choapas, Veracruz, en el marco de los trabajos en la zona por obras de infraestructura.

“Pemex lamenta profundamente el fallecimiento de un trabajador de una empresa contratista en inmediaciones de las instalaciones del pozo Krem-1. Expresamos nuestras más sinceras condolencias y solidaridad a sus familiares, amigos y compañeros de trabajo en este difícil momento”. Pemex

Así como Pemex descartó que la muerte de trabajador contratista en el pozo Krem-1 tenga vínculo con sus operaciones, tras información preliminar disponible.

¿De qué murió trabajador contratista en el pozo Krem-1 de Pemex?

Según Pemex, tras información preliminar disponible, se descartó que la muerte del trabajador contratista tenga algún tipo de vínculo con sus operaciones en el pozo Krem-1, desmintiendo versiones en medios de comunicación y redes sociales.

Por lo que de acuerdo con la información preliminar, la muerte de trabajador contratista en el pozo Krem-1 de Pemex habría sido por una condición médica, de la cual no se dieron más detalles.

“Respecto a las versiones difundidas en medios de comunicación y redes sociales, informamos que, de acuerdo con la información preliminar disponible, el deceso se derivó de una condición médica y no estuvo relacionado con las actividades operativas ni con una posible exposición a gases”. Pemex

#Pemex lamenta profundamente el fallecimiento de un trabajador de una empresa contratista en inmediaciones de las instalaciones del pozo Krem-1.



Expresamos nuestras más sinceras condolencias y solidaridad a sus familiares, amigos y compañeros de trabajo en este difícil momento.… — Petróleos Mexicanos (@Pemex) June 16, 2026

Pemex sigue trabajando en el pozo Krem-1, tras muerte de trabajador contratista

Tras la muerte de un trabajador contratista, la paraestatal Pemex precisó que sigue trabajando en el pozo Krem-1, para controlar la emisión de gases por la incineración del hidrocarburo.

Ante la emergencia Pemex aclaró que “las concentraciones de los contaminantes atmosféricos no superan los límites permisibles establecidos en la normatividad”.

Así como indicó que los gases que se han emitido en el pozo Krem-1 son: ácido sulfhídrico, dióxido de azufre, ozono, monóxido de carbono y dióxido de nitrógeno.