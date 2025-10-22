Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que el oleoducto Poza Rica-Madero ya reanudó operaciones seguras basadas en protocolos y que mantiene labores de limpieza en el rio Pantepec, de Alamo Temapache.

Así lo informó al señalar término de operaciones tras la fuga de hidrocarburos en el ducto Poza Rica-Madero que se generó por las intensas intensas lluvias e inundaciones en Veracruz.

El objetivo de los trabajos de limpieza ha sido no solo contener el derrame sino mitigar posibles impactos en las comunidades cercanas, aseguró Pemex.

Reanuda operaciones oleoducto Poza Rica-Madero de Pemex

Sorbe el oleoducto Poza Rica-Madero, dijo que no solo reanudó operaciones del oleoducto Poza Rica-Madero sino que ha apoyado a las familias afectadas por las lluvias de:

Cerro Dulce

Congregación Juana Moza

Ahí ha hecho censos, entrega de víveres, labores de limpieza y liberación de escombros

Pemex mantiene limpieza en rio Pantepec

Pemex informo que desplegó más de 80 unidades terrestres y fluviales en el operativo de limpieza del rio Pantepec.

Las acciones de Pemex que se van a emprender son la instalación de 48 cordones oleicos y 13 barreras marinas, ademas la recuperación de hidrocarburos en superficie mediante, dos equipos skimers y cuatro equipos de espiración autónoma apoyados por 11 retroexcavadoras que rehabilitan brechas y caminos.

Lo que quieren lograr es ademas de limpieza, contención y remediación ambiental con personal especializado.

Hay cuatro compañías participando con personal y equipo de las empresas: