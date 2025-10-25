Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que los trabajos de limpieza por la fuga de un oleoducto en Álamo, municipio del estado de Veracruz, han concluido, luego de varios días.

A través de un comunicado, Pemex resaltó que 135 personas colaboraron en las tareas de limpieza en Álamo, logrando el restablecimiento del 100% en el servicio de agua.

Este viernes 24 de octubre, Pemex detalló las tareas que se han realizado en Álamo tras la ruptura de un oleoducto y son las siguientes:

Colocación de seis nuevas barreras marinas

Instalación de nueve cordones oleofílicos

Limpieza de los gaviones

Habilitación de celdas de almacenamiento temporal para los cordones oleofílicos retirados

Revisión de las barreras de protección instaladas en la bocatoma

Pruebas de bombeo en el suministro de agua

Cabe mencionar que en comunicados anteriores, Pemex aclaró que la fuga del oleoducto de 30” D.N. Poza Rica–Madero–Cadereyta se había dado por las lluvias registradas en el estado.