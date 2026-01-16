En respuesta a presunciones sobre la reforma electoral, el PT reafirmó su apoyo a la 4T y a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Desde que se dio a conocer la reforma electoral y algunos de los temas que abordaría, el PT y el Partido Verde habían manifestado sus reservas y posible voto en contra una vez en el Congreso.

PT reafirma apoyo a Claudia Sheinbaum y a la 4T en alianza con Morena y el Partido Verde

En comunicado, el PT ratificó su compromiso en la coalición de la 4T, por lo que, de cara a los procesos electorales, se mantendrá con Morena, el Partido Verde y su apoyo sigue con Claudia Sheinbaum.

En este tenor, el PT resaltó la mención de que su militancia acordó por unanimidad brindar todo el apoyo y su respaldo a Claudia Sheinbaum, a quien definieron como la mejor mandataria del mundo.

PT cierra filas con Claudia Sheinbaum en reforma electoral (Partido del Trabajo)

El PT finalizó su comunicado con la afirmación de que seguirán como un pilar fundamental en el proyecto de la Cuarta Transformación y sus políticas sociales.

Todo en unidad con los partidos aliados y el gobierno de Claudia Sheinbaum cuya conducción lleva a México a un camino de justicia social sin precedentes.

PT ayudará a construir la reforma electoral, informó su dirigente

En el tenor de la reforma electoral, el PT señaló que se acordó construir juntos la propuesta para la iniciativa y que sea un parteaguas para enriquecer los procesos democráticos de México.

Esto fue mencionado tanto en el comunicado como en una publicación del dirigente nacional del PT, Alberto Anaya, quien se reunió con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez .

Tal como definió Alberto Anaya, la reunión con Rosa Icela fue productiva y cordial, además de que se abordó temas trascendentales para México, entre ellos la reforma electoral.

Su mensaje finalizó con su ratificación de compromiso del PT y de su parte de mantenerse en las filas de la 4T y la coalición “Juntos Hacemos Historia”.