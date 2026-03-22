PAN anuncia cómo será su proceso de candidatos para 2027

Así será el proceso del Partido Acción Nacional (PAN) para definir a sus candidatos rumbo a las elecciones del 2027.

Jorge Romero, dirigente nacional del PAN, aseguró que las encuestas serán la única manera de elegir a los candidatos, por lo que pone un freno a los “destapes”.

“Todas las candidaturas del PAN, hoy las abrimos y se las ofrecemos a la ciudadanía, a ti. Va en serio, va sin reserva, va sin vuelta atrás. Ninguna sola candidatura queda reservada para liderazgo alguno que no se la gane. Ninguna sola candidatura del PAN queda exenta de esta apertura” Jorge Romero, dirigente nacional del PAN

PAN anuncia la apertura de sus candidaturas a ciudadanos para las elecciones del 2027

Este 21 de marzo, el PAN anunció el inició de su estrategia electoral rumbo al 2027 y ahora los candidatos serán elegidos por encuestas.

Durante el Consejo Nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero señaló que todas sus candidaturas serán abiertas para ciudadanos sin militancia obligatoria, de esta manera dejan atrás las designaciones internas.

“No estamos ofreciendo el 10, 20 o 30 por ciento. Estamos hablando del 100%” Jorge Romero, dirigente nacional del PAN

Con el lema: “Ahora te toca a ti”, el PAN llamó a cualquier persona que tenga la disposición y la certeza de cambiar a México para apuntarse en este proceso.

Señaló que único requisito de “ser ciudadanos honestos” y tener disposición para servir al país.

“No habrá imposiciones cupulares, no habrá candidaturas en razón de cercanías o de lealtades. La gente manda, la gente decide” Jorge Romero, dirigente nacional del PAN

Para ello el PAN lanzó desde octubre la aplicación móvil Partido Acción Nacional, desde la cual las personas podrán hacer su registro inicial.

Así será el proceso de candidatos para 2027:

Los interesados deberán registrarse con los requisitos básicos: contar con credencial para votar y un teléfono celular Después pasarán por entrevistas donde se planea encontrar al candidato ciudadano ideal Se abrirá un periodo para cumplir con una recolección de firmas entre vecinos Posteriormente participarán en foros y buscarán darse a conocer entre la población Habrá debates públicos de contraste de proyectos, para que la ciudadanía pueda elegir a su candidato ideal Se definirá quiénes serán candidatos con base en el respaldo ciudadano

Romero puntualizó que se planean establecer “candados” para evitar que grupos externos o el crimen organizado influyan en las designaciones.

De esta manera se va a designar las candidaturas a 17 gubernaturas, la Cámara de Diputados y diversas alcaldías que se renovarán el 6 de junio del 2027.

“Donde la competitividad y el auténtico respaldo de la gente será el factor final de decisión y que así sea” Jorge Romero, dirigente nacional del PAN

PAN asegura que no hay ninguna candidatura previamente designada

El PAN confirmó que hay más de 5 mil ciudadanos inscritos, sin embargo dejó en claro que no hay ninguna candidatura previamente designada.

“Nosotros hoy no anunciamos candidaturas. Si lo hiciéramos, si todas las candidaturas ya están decididas, entonces qué apertura estamos ofreciendo. No acá en el PAN comienza esta carrera” Jorge Romero, dirigente nacional del PAN

Agregó que no habrá imposiciones populares ni candidaturas en razones de cercanías o lealtades.

Jorge Romero aseguró que con esta estrategia se busca “arrancarle las mayorías ficticias” a Morena y recuperar las libertades que, según dijo, han sido afectadas.

“Estamos absolutamente convencidos que esta es la ruta para el triunfo electoral del 2027” Jorge Romero, dirigente nacional del PAN

PAN aseguró que inician una nueva era y a partir de este 21 de marzo arranca el cambio en México.

Con este proyecto se redefine su estrategia rumbo a los comicios del 2027, pero con miras a la elección presidencial del 2030.

“Por muchos años fueron las convenciones partidistas después se usaron designaciones, pero hoy comienza una nueva era en donde la decisión quedará en manos de la gente” Jorge Romero, dirigente nacional del PAN