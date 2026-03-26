El senador Marko Cortés reveló que el Partido Acción Nacional (PAN) competirá solo en las elecciones presidenciales, pero no descarta buscar alianzas e ir en coalición para 2027.

Ante los medios, Marko Cortés dijo que el PAN dejará que el candidato de cada entidad federativa determine si buscará una alianza, aunque no se especificó algún partido para la coalición.

Marko Cortés, senador de PAN (Marko Cortés vía X)

PAN no descarta buscar alianzas para elecciones 2027; irá solo en presidenciales

De acuerdo con Marko Cortés, la estrategia del PAN para las elecciones de 2027 se divide en dos enfoques:

Para el Congreso, el partido buscará competir solo, con sus propios perfiles En lo local, el PAN permitirá que cada candidato decide si buscará alizan con otros partidos

El senador panista recalcó que las realidades políticas son distintas en cada estado, por lo que las coaliciones locales pueden ser necesarias para ganar ante la probable alianza de Morena con el PT y el Verde.

Asimismo, Marko Cortés señaló que el PAN debe abrir las puertas a liderazgos de la sociedad organizada, así como a perfiles de grupos que intentaron formar nuevos partidos políticos.

Pese a lo anterior, el senador Marko Cortés dijo que el PAN se mantiene firme en ir solo en las elecciones presidenciales de 2030, pero dejará a consideración la coalición para 2027.