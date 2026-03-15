PAN anunciará la decisión “más importante en 20 años” en la CDMX en esta fecha

El Partido Acción Nacional (PAN) dio a conocer que llevará a cabo un evento en donde anunciará la decisión “más importante en 20 años” en la Ciudad de México (CDMX).

Mediante un comunicado, la dirigencia del PAN, encabezada por Jorge Romero, manifestó que su trascendental evento en la CDMX se realizará el próximo sábado 21 de marzo de 2026, sin especificar el sitio exacto en el que se realizará.

PAN convoca a importante anuncio en CDMX este 21 de marzo de 2026

A través de un comunicado, el PAN dio a conocer que el 21 de marzo próximo dará a conocer en la CDMX una decisión estratégica que definirá el futuro tanto de la institución como del país.

Según indicó Jorge Romero, este anuncio representa la determinación más significativa que el partido blanquiazul ha tomado en más de dos décadas, con el objetivo de consolidar una ruta de crecimiento electoral.

Jorge Romero, dirigente nacional del PAN (GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM / Galo Cañas Rodríguez)

La dirigencia del PAN afirmó que su evento tiene lugar ante lo que describen como un “momento complejo” para México, debido a la preocupación por el deterioro de la seguridad pública, fallas persistentes en el sistema de salud, debilitamiento institucional que, según el partido, ponen en riesgo el rumbo democrático de nuestro país.

Asimismo, el PAN se lanzó contra el bloque oficialista, acusándolo de mantener una profunda incongruencia entre su discurso y su práctica política.

Ante esta realidad, el partido afirma haber iniciado un proceso de renovación política y organizativa fundamentado en sus principios históricos de defensa de la nación, la familia y la libertad.

La intención de este movimiento estratégico es presentar una alternativa que brinde “la esperanza que las familias necesitan” frente a los desafíos actuales.

Jorge Romero destacó que al evento están convocados tanto militantes como ciudadanía en general, dando así apertura social al partido.